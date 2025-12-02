x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El semestre pasado fue la ruda, ahora, los hinchas del DIM se aferran a camándulas y calculadoras para que el rojo sea finalista

Estas son las cuentas y las opciones matemáticas que tiene el Poderoso para ser finalista.

  • Independiente Medellín, además de ganar los dos duelos que le restan en el cuadrangular, requiere una combinación especial en los otros duelos de cada fecha para ser el finalista. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Independiente Medellín, además de ganar los dos duelos que le restan en el cuadrangular, requiere una combinación especial en los otros duelos de cada fecha para ser el finalista. FOTO: Manuel Saldarriaga
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

No tener ningún triunfo en cuatro fechas disputadas, en las que además tan solo ha sumado dos puntos tienen al DIM dependiendo de una serie de combinaciones matemáticas para ser finalista. El Poderoso necesita un milagro.

El cuadrangular A que es liderado por Junior con 8 puntos y que tiene la mejor opción de ser finalista, cuenta también con Atlético Nacional y América con cinco puntos –aún con opciones de clasificar–, y finaliza con el DIM, último con dos puntos y pendiente de una combinación de resultados que le permitan llegar a la final.

Basicamente lo que el DIM necesita es que ningún equipo supere los 8 puntos, ya que esa es la cifra máxima a la que podrían llegar los dirigidos por Alejandro Restrepo, que tienen la ventaja deportiva y por ello, serían los clasificados a la final.

Medellín necesita que Junior, que tiene 8 puntos, pierda los siguientes duelos ante América en el Metropolitano y como visitante ante El Poderoso en la última fecha.

Así mismo, necesita que América y Atlético Nacional ganen un partido y pierdan el otro para no superar la barrera de los 8 puntos, es decir que América le gané a Junior el jueves en el Metropolitano y que pierda en casa ante los verdes en la última fecha.

En el caso de Nacional, al Poderoso solo le sirve derrotarlo en el clásico del jueves y prenderle velitas para que el verde le gane, en la última fecha al América en el Pascual Guerrero.

Solo de esta manera, y con esa combinación de resultados, el DIM quedaría con 8 puntos, igualado con todos los equipos del cuadrangular A, y ganar el cupo por el punto invisible.

Eso si, lo primero que tiene que haces el cuadro montañero es ganar, porque con dos puntos no representa peligro para ningún rival.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
DIM
Fútbol colombiano
Liga BetPlay
Medellín
Alejandro Restrepo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida