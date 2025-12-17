Fifa anunció los millonarios premios para el Mundial 2026; Colombia ya se aseguró importante cifra

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) anunció la bolsa de premios que se le entregará a las diferentes selecciones participantes del Mundial de Norteamérica 2026. La cifra final supera a lo entregado en la última Copa del Mundo.

Así lo anunció el máximo ente internacional del fútbol desde Doha, Qatar, quien informó las cifras que habrá para los combinados nacionales en materia de incentivos por avanzar de etapa más un dinero que se les entregará por temas logísticos.

Lea también: ¿Boletas para el Mundial 2026 más caras que para los espectáculos del Super Bowl y las finales de la NBA?

Para Norteamérica 2026, la contribución será de 727 millones de dólares, de los cuales, 655 millones serán repartidos teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, siendo así un incremento del 50 % comparado a los 440 millones de dólares en Qatar 2022.