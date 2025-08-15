La ciudad que más equipos de fútbol en el mundo tiene está en Suramérica, ¿cuál es?

Alguna vez, el reconocido técnico italiano Arrigo Sacchi dijo que “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida”. Tenía razón. Basta con ver, cualquier día de la semana, los estadios del mundo llenos a reventar cuando hay algún partido.
La afición al fútbol es irracional, plantean algunos. Quizás sea verdad. El balompié, para quienes no lo juegan, es pura pasión, corazón, sentimientos desaforados que, desde la tribuna o frente a un televisor, les ayudan a sobrellevar el tedio de lo cotidiano.