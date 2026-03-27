El hijo de Cristiano Ronaldo entrena con el Real Madrid, ¿continúa el legado?

Cris Jr es el hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo. Desde muy pequeño se le ha visto jugando al fútbol con su padre en los momentos de descanso del “Bicho”, quien le ha implantado algo de su disciplina. Hoy el joven se encuentra con sus hermanos y Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo) en España por la situación geopolítica y bélica que atraviesa el Medio Oriente.
Cristiano padre viajó a Madrid para tratarse una lesión, la cual lo marginó de la convocatoria de la Selección de Portugal para los amistosos ante México este 28 de marzo y ante Estados Unidos el 31 del mismo mes. El viaje a la capital española sirvió también para alejar a su familia del foco de la guerra que libran Israel y Estados Unidos frente a Irán.