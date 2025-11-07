Cristiano Ronaldo aseguró que se casará con Georgina después de ganar el Mundial 2026 con Portugal y reveló más detalles

La estrella de fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, confirmó que sus planes de boda con Georgina Rodríguez, siete años después de iniciar su relación, se harán realidad y espera que sean con un acompañante especial: la copa mundial. Le puede interesar: Pep Guardiola llega a los 1.000 partidos como entrenador y es el número 39 en lograrlo; ¿quiénes son los otros? El futbolista exReal Madrid y ganador de cinco balones de oro, reveló que la unión matrimonial, aunque sin una fecha exacta definida, podría celebrarse una vez finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la viral conversación con Piers Morgan Uncensored, el delantero de Al Nassr, de 40 años, combinó sus aspiraciones profesionales y personales, revelando que le gustaría celebrar la boda con la copa del mundo en sus brazos.

“Planeamos hacerlo después del Mundial, con el trofeo. Espero ganar la copa”, afirmó el delantero portugués entre risas, dejando claro su deseo de levantar la copa antes de contraer matrimonio.

Una ceremonia íntima, lejos de los focos

Ronaldo, capitán y referente de Portugal, también compartió detalles sobre el formato de la ceremonia, indicando que se realizará bajo un estricto criterio de privacidad, tal como lo prefiere su prometida.

El astro portugués aseguró que respetará el deseo de Georgina Rodríguez de evitar un evento masivo con amplia cobertura mediática: “A ella no le gustan las fiestas multitudinarias. Valora mucho su privacidad. Así que respetaré su decisión”. La pareja, reconocida por la discreción con la que maneja su vida familiar, buscará que la boda sea un reflejo de la estabilidad y el agradecimiento que han construido juntos. El objetivo es una ceremonia que simbolice amor y unión, priorizando la intimidad sobre la ostentación.

Cristiano Ronaldo, que viene de ganar la UEFA Nations League con Portugal, lleva siete años al lado de Georgina Rodríguez. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano