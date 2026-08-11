Santa Fe espera a Conmebol y niega cambio de sede ante River Plate: “No hay motivos”

El terremoto que sacudió a Colombia obligó a modificar el calendario de la Copa Sudamericana. El partido de ida entre Santa Fe y River Plate, programado inicialmente para este miércoles 12 de agosto en El Campín, fue aplazado luego de que el Gobierno declarara la emergencia como desastre nacional.
La decisión generó incertidumbre alrededor de la serie y, especialmente, sobre la sede del compromiso. Desde Argentina comenzaron a circular versiones que apuntaban a la posibilidad de que el encuentro se disputara fuera de Bogotá, algo que generó molestia entre los hinchas de Santa Fe que ya habían adquirido sus entradas.