El devastador dato que expone la caída de los clubes colombianos en la Libertadores: ¡diez años de sequía!

La Copa Libertadores se ha convertido en una cuenta pendiente para los clubes colombianos. Desde la histórica consagración de Atlético Nacional en 2016, el fútbol del país ha perdido protagonismo en el principal torneo de clubes de Sudamérica y un dato expuesto por MisterChip desde España vuelve a poner el tema sobre la mesa.
Desde aquella edición ganada por Nacional, apenas un equipo colombiano consiguió avanzar hasta los cuartos de final: Deportivo Pereira, que alcanzó esa instancia en 2023, precisamente en su primera participación en la historia del certamen. Ese recorrido aparece como una excepción en una década marcada por eliminaciones tempranas.