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Bajas y convocados del DIM y Cusco para el partido en el Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Con el impulso de tres victorias consecutivas en la liga local, el Independiente Medellín de Sebastián Botero recibe este jueves (9:00 p.m.) a un Cusco FC que llega sin puntos.

  • Didier Moreno está listo para aportar su liderazgo y equilibrio al Medellín ante Cusco. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Didier Moreno está listo para aportar su liderazgo y equilibrio al Medellín ante Cusco. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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Con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos para mantener posibilidades de luchar por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Libertadores, el Independiente Medellín recibe este jueves (9:00 p. m.) en el estadio Atanasio Girardot al colero del Grupo A: Cusco de Perú. El elenco inca viene de ser derrotado en casa por Flamengo de Brasil (0-2) y como visitante ante Estudiantes de La Plata de Argentina (1-2).

El DIM, de acuerdo con el técnico interino Sebastián Botero, tiene a todo su plantel disponible, excepto al delantero Enzo Larrosa. Por otro lado, existe una leve posibilidad de que el arquero Salvador Ichazo sea incluido en la nómina de convocados. El conjunto peruano, por su parte, tendrá la baja del mediocampista Lucas Colitto, autor del tanto en Argentina, encuentro en el que fue expulsado.

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Los dos equipos jugarán conociendo el resultado del duelo entre Estudiantes y Flamengo, programado para este miércoles en la noche en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. A dicho encuentro, los brasileños llegaron como líderes con 6 puntos y los argentinos, segundos con 4. Medellín, que viene de ser goleado 1-4 por Flamengo en el Maracaná, solo suma una unidad tras empatar 1-1 con Estudiantes en el Atanasio; mientras tanto, Cusco sigue en cero en la tabla.

¿Cuántos triunfos al hilo lleva el DIM?

Las tres victorias al hilo que lleva el DIM en el torneo doméstico contra Alianza (0-1), Chicó (2-0) y Fortaleza (1-0) son un aliciente para el joven estratega Botero. El técnico ha reconocido públicamente que, ante las escasas sesiones de entrenamiento, se apoya en la base dejada por el saliente entrenador Alejandro Restrepo.

Al ser indagado por el poco tiempo de trabajo, Sebastián Botero afirmó que han pasado mucho más tiempo compitiendo que entrenando y, por ende, es difícil ajustar detalles: “Tenemos que hacerlo sobre la marcha en esta seguidilla de partidos, con la responsabilidad de estar al límite y sin margen de error”.

En relación con las prioridades, confesó que enfatiza mucho el tema grupal: “La fortaleza y el profesionalismo de los jugadores para asumir un cambio en un momento determinante del semestre. Nos une el objetivo de alcanzar los sueños que se plantearon desde el inicio con el cuerpo técnico anterior; cualquier entrenador o trabajador que esté aquí debe poner al club por encima de todo”.

El exjugador del Dallas y de nuevo estratega interino del “Poderoso” señaló que Cusco es un equipo parecido a Fortaleza: valiente, que propone desde el inicio e intenta sumar muchos pases. Explicó que diseñará un plan de partido con ubicaciones específicas para que, según las características del cuadro rojo, el equipo tenga más presencia ofensiva y más hombres en el área.

InfogrÃ¡fico
Bajas y convocados del DIM y Cusco para el partido en el Atanasio Girardot por Copa Libertadores

¿Cuáles son las fortalezas de Cusco?

Sobre el rival, lo definió como un equipo que hizo un muy buen partido en Argentina: “De hecho, perdieron más por factores individuales que colectivos. Tienen la particularidad de iniciar muy bien desde atrás con su portero; toman riesgos en la salida para construir ventajas y atraerte, buscando generar espacios a tu espalda. El gol que marcaron fue una gran secuencia por banda que terminó con un interior atacando el área”.

Lea aquí: Sebastián Botero: técnico del DIM: “No busco ser el Guardiola colombiano, busco ayudar al equipo de mis amores”

Así las cosas, la tarea del Medellín será “robarles el balón” y neutralizar su capacidad en campo contrario, “pero estando muy compensados para no sufrir con sus transiciones cuando nosotros ataquemos”. Finalmente, Botero espera un partido atractivo para los hinchas, pues considera que ambos elencos proponen fútbol.

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