Enchufados, así llegan varios jugadores de la Selección Colombia a la concentración en Orlando

Con la llegada de Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jéfferson Lerma, Yerson Mosquera y Johan Mojica, se dio inicio a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos para los partidos amistosos del 26 y 29 de marzo ante Croacia y Francia, respectivamente.
Los defensores y el volante, provenientes de las ligas de Turquía, Inglaterra y España, fueron los primeros en reportarse a la disciplina de Néstor Lorenzo, con miras a lo que será la doble fecha FIFA y el conteo regresivo para el Mundial de Norteamérica.
El grupo se concentrará en Orlando hasta el 26 de marzo, día en que Colombia enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium. Posteriormente, la Tricolor viajará a Washington D.C. para jugar el segundo compromiso de la ventana internacional ante Francia.