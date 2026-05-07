Exclusivo | Más de $20 mil millones en contratos le han dado a familia de ‘tesorero’ de la Constituyente de Petro

“Uno se mueve en Bogotá y el otro ejecuta en La Guajira. Han ido escalando en silencio, pero no son unos indígenas cualquiera”, dicen fuentes sobre los hermanos Armando Custodio y Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, dos líderes indígenas de la ONIC y megacontratistas de bajo perfil hasta que uno de ellos se convirtió en el tesorero y vocero de la Constituyente de Gustavo Petro.
Armando, quien fue nombrado por Presidencia como “vocero de paz” con grupos armados como el Clan del Golfo, salió esta semana en medios a contar detalles sobre su rol en el comité promotor para cambiar la Constitución de 1991, pero sus explicaciones fueron ambiguas; es el titular de la cuenta bancaria que recaudará 2.060 millones de pesos “para fotocopias y bolígrafos” y financiar la iniciativa.
Al mismo tiempo, según investigó EL COLOMBIANO, su poder es visto con temor y desconfianza por líderes y pobladores del extremo norte de La Guajira pues a través de su hermano Armando hay una asociación que ha ganado contratos millonarios con varias entidades de este Gobierno. Hay, además, otros cuestionamientos y líos sobre su figura.