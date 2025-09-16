Arsenal, con el colombo-español Christian Mosquera, ganó en su visita a Bilbao

El Arsenal arrancó la Champions League con un triunfo a domicilio ante el Athletic de Bilbao (2-0), con el debut del colombo-español, Christian Mosquera, quien fue titular con los ingleses. El volante brasileño Gabriel Martinelli fue la gran figura del encuentro al convertir un tanto y dar una asistencia tras ingresar de cambio (71). Martinelli abrió el marcador (72) de un potente disparo a un centro del belga Leandro Trossard desde el corazón del área después de abrirse espacio entre la zaga rival.

Ya en la recta final (87), el brasileño devolvió el favor con un servicio al área para que Trossard marcara el tanto de la sentencia. El brasileño, que se estrenó como goleador en la presente temporada, llegó a 20 partidos disputados en el torneo continental con un saldo de cinco dianas y cuatro pases a gol. “Estoy realmente feliz con el resultado, el gol y la asistencia. Es muy difícil ganar aquí (en Bilbao) pero el equipo lo hizo muy bien”, dijo a los medios de la UEFA. “Fue un gran pase de Leo (Trossard)”, destacó acerca del tanto con el que dio la ventaja al cuadro londinense.

El futbolista fue elegido como el Jugador del Partido por la UEFA tras “haber tenido un impacto excepcional en el partido, mostrando gran control bajo presión”. Por su parte, el entrenador Mikel Arteta afirmó que Martinelli “se merecía completamente” el premio. “Adoro a Gabi; su actitud, su compromiso, su positividad, todo lo que está dispuesto a hacer por el equipo. Valoramos todas las cualidades que tiene y trae al equipo” dijo el preparador español. El brasileño, que había sido objeto de críticas en Londres en el arranque de la campaña, fue arropado por sus compañeros durante la celebración del gol. Al respecto, Arteta dijo que sus hombres saben “reconocer a alguien que trabaja duro todos los días de la forma que Gabi lo hace. Creo que (el apoyo) fue muy importante para él”.