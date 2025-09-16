x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Arsenal, con el colombo-español Christian Mosquera, ganó en su visita a Bilbao

Gabriel Martinelli y Leandro Trossard marcaron para los ingleses.

  • El colombo-español Christian Mosquera debutó en Champions League con Arsenal, en la victoria como visitante en Bilbao. FOTO @ArsenalEspanol
    El colombo-español Christian Mosquera debutó en Champions League con Arsenal, en la victoria como visitante en Bilbao. FOTO @ArsenalEspanol
Agencia AFP
16 de septiembre de 2025
bookmark

El Arsenal arrancó la Champions League con un triunfo a domicilio ante el Athletic de Bilbao (2-0), con el debut del colombo-español, Christian Mosquera, quien fue titular con los ingleses.

El volante brasileño Gabriel Martinelli fue la gran figura del encuentro al convertir un tanto y dar una asistencia tras ingresar de cambio (71).

Martinelli abrió el marcador (72) de un potente disparo a un centro del belga Leandro Trossard desde el corazón del área después de abrirse espacio entre la zaga rival.

Ya en la recta final (87), el brasileño devolvió el favor con un servicio al área para que Trossard marcara el tanto de la sentencia.

El brasileño, que se estrenó como goleador en la presente temporada, llegó a 20 partidos disputados en el torneo continental con un saldo de cinco dianas y cuatro pases a gol.

“Estoy realmente feliz con el resultado, el gol y la asistencia. Es muy difícil ganar aquí (en Bilbao) pero el equipo lo hizo muy bien”, dijo a los medios de la UEFA.

“Fue un gran pase de Leo (Trossard)”, destacó acerca del tanto con el que dio la ventaja al cuadro londinense.

El futbolista fue elegido como el Jugador del Partido por la UEFA tras “haber tenido un impacto excepcional en el partido, mostrando gran control bajo presión”.

Por su parte, el entrenador Mikel Arteta afirmó que Martinelli “se merecía completamente” el premio.

“Adoro a Gabi; su actitud, su compromiso, su positividad, todo lo que está dispuesto a hacer por el equipo. Valoramos todas las cualidades que tiene y trae al equipo” dijo el preparador español.

El brasileño, que había sido objeto de críticas en Londres en el arranque de la campaña, fue arropado por sus compañeros durante la celebración del gol.

Al respecto, Arteta dijo que sus hombres saben “reconocer a alguien que trabaja duro todos los días de la forma que Gabi lo hace. Creo que (el apoyo) fue muy importante para él”.

“Espero que sea un momento que le de confianza, porque ha hecho un juego increíble”, subrayó.

También vio acción el defensor central Gabriel Magalhaes, quien fue titular y disputó el partido completo.

El colombo-español, Christian Mosquera, de 21 años, es el segundo futbolista con pasaporte nacional, mejor valorado está en el mercado de pases. Su ficha, que pertenece al Arsenal inglés, vale 30 millones de euros.

El central, nacido en Alicante, España, pero de padres colombianos, visitó con su equipo, al Athletic Club de Bilbao, en España.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Champions League
Futbolistas en el exterior
Europa
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida