Arsenal, con el colombo-español Christian Mosquera, ganó en su visita a Bilbao

El Arsenal arrancó la Champions League con un triunfo a domicilio ante el Athletic de Bilbao (2-0), con el debut del colombo-español, Christian Mosquera, quien fue titular con los ingleses.
El volante brasileño Gabriel Martinelli fue la gran figura del encuentro al convertir un tanto y dar una asistencia tras ingresar de cambio (71).
Martinelli abrió el marcador (72) de un potente disparo a un centro del belga Leandro Trossard desde el corazón del área después de abrirse espacio entre la zaga rival.