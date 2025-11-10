x

Colombia venció a Corea del Norte y ya está en 16avos de final del Mundial sub-17 en Catar

La Selección Colombia superó al cuadro asiático 2-0 y espera rival en la siguiente fase.

    Colombia compite por séptima vez en un Mundial sub-17. En Catar, los jugadores evidencian unión y buen juego. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

10 de noviembre de 2025
bookmark

Colombia se clasificó este lunes a los 16avos de final de la Copa Mundo sub-17 de fútbol masculino que se celebra en Catar luego de imponerse a Corea del Norte por 2-0.

En medio del sin sabor que dejó el empate ante El Salvador 0-0 en la segunda fecha del Grupo G, equipo que había sido goleado 5-0 ante el elenco asiático en el debut, el seleccionador nacional, Freddy Hurtado, expresaba que seguirían fieles a su idea de juego, y que trabajarían para corregir errores para llenarse de confianza en el tema de finalización en ataque.

Lea: Colombia sub-17 se juega paso a 16avos en Mundial en Catar; hora y dónde ver este lunes el juego ante Corea

Palabras que quedaron evidenciadas con el buen juego mostrado frente a los coreanos, que se vieron sorprendidos ante la propuesta ofensiva del cuadro suramericano, que llegó a la última fecha de la fase de grupos en riesgo al ubicarse, con dos puntos, en la tercera posición de su zona, los mismos que Alemania.

Las atajadas de Jorman Mendoza, sobre todo en el segundo tiempo para evitar el descuento del rival, la concentración en defensa, el equilibrio en el medio campo y la eficacia en ataque permitieron que Colombia lograra el primer triunfo en el torneo, en el que también empató en su estreno 1-1 ante Alemania.

Los goles del combinado patrio fueron obra de Miguel Solarte, de media distancia al minuto 25, y de Santiago Londoño, tras un eficaz penalti, al 33’.

Con jugadores como Cristian Orozco, Matías Lozano, Cristian Flórez, Juan José Castaño y Londoño, el elenco criollo encontró solidez, desequilibrio y espacios ante el veloz conjunto coreano, que a la vez se clasificó, con cuatro unidades, a la siguiente instancia al terminar como mejor tercero. Alemania, con 5 puntos, los mismos que Colombia pero con mejor diferencia de gol (7x2) lideró su sector.

En el próximo partido, Colombia no contará con Juan José Castaño por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta es la séptima vez que un onceno tricolor compite en un Mundial de la categoría. En cuatro de ellos ha disputado los octavos de final (Finlandia-2003, Corea del Sur-2007, Nigeria-2009 e India-2017).

Colombia alineó este lunes con Jorman Mendoza; Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte, Cristian Orozco, Juan José Castaño, José Escorcia, Cristian Flórez y Santiago Londoño. Hasta el minuto 80, el estratega Hurtado no hizo cambios. Entraron Didier Henao, Miguel Agámez, Kevin Angulo y Ángel Mora.

Le puede interesar: ¡De no creer! Marruecos goleó 16-0 a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17 y rompe récord

Preguntas sobre la nota:

¿Qué resultado obtuvo Colombia ante Corea del Norte?
Colombia ganó 2-0 y avanzó a los 16avos del Mundial Sub-17 en Catar.
¿Quiénes anotaron los goles del triunfo colombiano?
Miguel Solarte abrió el marcador y Santiago Londoño convirtió un penal.
¿Cuántas veces ha clasificado Colombia a octavos en Mundiales Sub-17?
En cuatro ocasiones: 2003, 2007, 2009 y 2017.

