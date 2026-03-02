Exjefe anticorrupción de la Policía dijo que a Petro lo están desinformando para sacar a oficiales

“Yo creo que el presidente está siendo mal informado totalmente. Al presidente le están hablando personas que no conocen los casos. Al señor presidente yo creo que la información que le están mostrando no es la verdad”.

Con estas palabras, el coronel (r) Jorge Alexánder Mora, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), cuestionó la forma en que él y otros uniformados encargados de investigaciones sensibles están siendo retirados de sus cargos o trasladados a otras unidades.

Luego de 27 años de servicio, al oficial lo despidieron de la institución de manera sorpresiva, justo cuando estaba adelantando estudios en Estados Unidos.

Su mayor preocupación, según una entrevista concedida en la mañana de este lunes a Caracol Radio, es que ha quedado desprotegido, luego de haber liderado investigaciones contra mafias altamente peligrosas.

“Yo no estoy discutiendo hoy la salida de la Policía Nacional, yo estoy discutiendo hoy el tema de seguridad. Las personas que luchamos contra la corrupción estamos siendo desviadas”, aseveró.

Dentro de las investigaciones que ha dirigido están las pesquisas contra Diego Buitrago Marín (“Papá Pitufo”), uno de los máximos contrabandistas del país, quien está pendiente de su proceso de extradición a Colombia desde Portugal.