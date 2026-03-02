x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Exjefe anticorrupción de la Policía dijo que a Petro lo están desinformando para sacar a oficiales

El coronel (r) Jorge Mora dijo que luego de investigar casos peligrosos, ahora quedó desprotegido.

  • El coronel (r) Jorge Alexánder Mora, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín). FOTO: CORTESÍA.
    El coronel (r) Jorge Alexánder Mora, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín). FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

“Yo creo que el presidente está siendo mal informado totalmente. Al presidente le están hablando personas que no conocen los casos. Al señor presidente yo creo que la información que le están mostrando no es la verdad”.

Con estas palabras, el coronel (r) Jorge Alexánder Mora, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), cuestionó la forma en que él y otros uniformados encargados de investigaciones sensibles están siendo retirados de sus cargos o trasladados a otras unidades.

Luego de 27 años de servicio, al oficial lo despidieron de la institución de manera sorpresiva, justo cuando estaba adelantando estudios en Estados Unidos.

Su mayor preocupación, según una entrevista concedida en la mañana de este lunes a Caracol Radio, es que ha quedado desprotegido, luego de haber liderado investigaciones contra mafias altamente peligrosas.

“Yo no estoy discutiendo hoy la salida de la Policía Nacional, yo estoy discutiendo hoy el tema de seguridad. Las personas que luchamos contra la corrupción estamos siendo desviadas”, aseveró.

Dentro de las investigaciones que ha dirigido están las pesquisas contra Diego Buitrago Marín (“Papá Pitufo”), uno de los máximos contrabandistas del país, quien está pendiente de su proceso de extradición a Colombia desde Portugal.

Según el oficial, no solo él, sino otros investigadores que participaron en expedientes tan sensibles como ese, están siendo afectados por decisiones del alto mando policial.

“Esos desvíos de poder se hacen a través de actividades administrativas y hoy este mensaje es muy claro para esos investigadores, jueces y fiscales, porque no solamente somos los investigadores”, acotó.

Denunció que el investigador policial que ha liderado el caso contra “Papá Pitufo” tuvo que ser trasladado a otros sitio, dado que recibió amenazas de la banda “la Inmaculada”.

La teoría del oficial es que dentro de la Policía hay fuerzas malintencionadas, susurrándole mentiras al presidente Gustavo Petro para sacar a uniformados “incómodos” de las filas.

En lo corrido de su gobierno, Petro ha tenido ya cuatro comandantes de Policía: el general Henry Sanabria, general Willliam Salamanca, general Carlos Triana y ahora el general William Rincón.

Con cada relevo de comandante, se asigna una nueva cúpula policial, lo que ha contribuido a la salida desbocada de decenas de altos oficiales, y a su vez produce cambios estructurales en la jerarquía, pues los jefes recién llegados a cada comando y departamentos policial reajustan su línea de mando hacia abajo, solicitando retiros y trasladando a subalternos.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La Policía hará cambios en 11 comandancias. ¿Quiénes serán los nuevos jefes?

Temas recomendados

Corrupción
Fuerza pública
Política
Presidencia
Policía
Policias retirados
Director Policía
Colombia
Gustavo Petro
General William Rincón
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida