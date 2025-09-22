Lo que debe pasar para que Colombia sea cabeza de serie en el Mundial: así se suman los puntos del Ranking FIFA

Colombia logró sellar su clasificación al Mundial de 2026, pero ya no se trata únicamente de estar en la cita mundialista: la gran pregunta ahora es si el equipo de Néstor Lorenzo podrá colarse entre los cabezas de serie. L a atención se traslada al Ranking FIFA, la vara que medirá quiénes ocuparán los bombos más deseados en el sorteo. El Mundial 2026 tendrá un formato inédito: 48 selecciones divididas en 12 grupos, con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones. Los tres, por ser organizadores, ya tienen asegurado un puesto como cabezas de serie. A ellos se sumarán los nueve mejores equipos del Ranking FIFA en la previa del sorteo, completando así los 12 líderes de grupo.

Colombia sabe que para soñar con ese privilegio debe escalar posiciones. Y aunque el presente es más alentador que hace unos meses, la realidad es que aún queda camino por recorrer. La situación actual de la Tricolor Antes de la doble jornada de septiembre, la Selección se encontraba en el puesto 14 del Ranking FIFA. Tras las victorias sobre Bolivia y Venezuela, escaló un lugar y ahora aparece 13ª, justo detrás de Alemania, Marruecos, Italia y Croacia. La buena noticia es que México, que ocupa la casilla 14, ya está excluido de esta carrera por ser anfitrión. Esto deja a Colombia en un escenario favorable, aunque no definitivo. Sus rivales directos en la pelea por el noveno puesto son selecciones de peso. En pocas palabras, la Tricolor necesita avanzar al menos cuatro posiciones para instalarse entre los cabezas de serie.

Cómo se suman los puntos en el Ranking FIFA El cálculo del ranking no depende únicamente de ganar partidos. Cada resultado se pondera con diferentes factores: Resultado (R): victoria, empate o derrota. Importancia (I): Amistosos fuera de fecha FIFA: 5 puntos. Amistosos en fecha FIFA: 10 puntos. Eliminatorias: 25 puntos. Torneos continentales: hasta cuartos, 35 puntos; semifinales y finales, 40. Mundial: 50 puntos. Fuerza del rival: depende de la posición en el ranking antes del partido. Fuerza de la confederación: mide el rendimiento histórico de cada región. Esto significa que, aunque Colombia juegue amistosos en octubre y noviembre, las victorias no sumarán tanto como las obtenidas en Eliminatorias o torneos oficiales. Aun así, cada punto cuenta en una carrera que está al rojo vivo. El margen que queda La fecha FIFA de septiembre dejó un dato alentador: Colombia ganó sus dos partidos, mientras que uno de sus competidores directos, Alemania, perdió 0-2 contra Serbia. Estas oscilaciones abren la puerta a posibles avances si la Tricolor logra mantener regularidad en sus amistosos restantes.

El desafío será doble: seguir sumando resultados positivos y, al mismo tiempo, esperar que rivales directos como Italia, Marruecos, Croacia o la propia Alemania cedan terreno. La clasificación ya está asegurada, pero el camino no termina allí. Ser cabeza de serie significaría evitar a gigantes en la fase de grupos y abrir la puerta a un Mundial más favorable desde el arranque.