¿Hacía cuánto cuatro equipos colombianos no estaban en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Independiente Medellín sufrió más de lo esperado, pero finalmente consiguió el objetivo. El equipo antioqueño venció 2-1 al uruguayo Juventud de Las Piedras (3-2 en el global) y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Con este resultado, el conjunto rojo alcanzó su undécima participación en el torneo continental y, además, completó el grupo de clubes colombianos en la fase principal del certamen. El fútbol profesional colombiano vuelve así a tener cuatro representantes en la instancia de grupos, algo que no ocurría desde 2021.
En esta edición, los equipos del país serán Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima e Independiente Medellín.
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Santa Fe y Junior obtuvieron su cupo directo tras consagrarse campeones en los torneos colombianos de 2025. Por su parte, Tolima y Medellín tuvieron que disputar las fases previas del torneo y lograron superar dos llaves eliminatorias para instalarse en la fase de grupos, lo que les permitió ingresar al bombo 4 del sorteo.