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Hora y dónde ver el partido Colombia- Chile, en el Pascual Guerrero, por la Liga de Naciones Femenina

El duelo ante las australes por la sexta fecha, se disputará a las 8:00 de la noche. Las cafeteras son segundas, igualadas con Argentina (10 puntos), cada una.

  • La delantera Linda Caicedo del Real Madrid fue la mejor calificada en el duelo de Colombia ante Venezuela, solo le faltó el gol, pero fue la que más opciones creó en el área vinotinto. FOTO CORTESÍA FCF
    La delantera Linda Caicedo del Real Madrid fue la mejor calificada en el duelo de Colombia ante Venezuela, solo le faltó el gol, pero fue la que más opciones creó en el área vinotinto. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Tras la victoria de Colombia 2-1 ante Venezuela, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tienen una tarea pendiente, que esperan cumplir en el duelo contra Chile, este martes, en el Pascual Guerrero: la definición.

El duelo entre colombianas y australes será a las 8:00 de la noche, y en el país se podrá ver a través de las señales abiertas de Caracol y RCN, así como en las Apps de ambas compañía y en www.golcaracol.com.

Referentes como Linda Caicedo, la volante Marcela Restrepo y la defensora Manuela Vanegas fueron claras, tras el triunfo, creamos muchas opciones, pero no marcamos y eso hay que mejorarlo.

Colombia, que le apunta a mantenerse en uno de los dos puestos que dan cupo directo al Mundial de Brasil, debe mejorar en la definición, pues ante Venezuela marcaron en dos ocasiones, una de ellas de penal, a través de Leicy Santos, la goleadora del equipo, pero se contaron más de cinco claras opciones que perdieron jugadoras como Linda Caicedo, quien en el Real Madrid es fina para anotar.

Lea también: Colombia venció a Venezuela y lidera con Argentina la Liga de Naciones Femenina

“La verdad si, se crearon muchas opciones, no pude concretar, algunas fueron por milimetros, pero hay que trabajar, hay que seguir mejorando y la idea de este grupo es salir siempre a buscar la victoria”, dijo Caicedo, quien fue la mejor calificada del partido que Colombia pudo remontar ante las venezolanas.

Manuela Vanegas, la defensora antioqueña, también mencionó que, a pesar de la victoria, siguen teniendo cosas por mejorar y la definición es una de ellas.

“Creo que tuvimos muchas opciones para marcar más goles y poder terminar más tranquilas el juego, pero bueno esto se trata de siempre seguir mejorando, de trabajar, de ser constantes y de mantenernos en la parte alta para ir al Mundial, ya logramos el cupo a Juegos Olímpicos y queremos estar también en Brasil”, enfatizó Vanegas.

Colombia formaría con Katherine Tapia; Ana Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caicedo y Gisela Robledo.

Chile viene de perder en casa ante Argentina y necesita recuperar como visitante los puntos perdidos en Santiago para mantener opciones matemáticas de alcanzar los cupos directos al Mundial.

Esta noche, en el Pascual Guerrero, las jugadoras espera contar de nuevo con el público que las respalda para buscar la victoria ante Chile, que les permite irse consolidando en la parte alta de la tabla, ya que luego de este duelo tienen que viajar a Buenos Aires para medirse a Argentina.

Además de los duelos ante Chile y Argentina, al equipo nacional le restarían dos juegos más, en junio, como locales ante Uruguay y cerrarían la fase de clasificación en Asunción ante Paraguay.

Partidos de la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina

Perú-Paraguay 4:00 p.m.

Bolivia-Uruguay 4:00 p.m.

Venezuela-Argentina 6:00 p.m.

Colombia-Chile 8:00 p.m.

Descansa: Ecuador

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Tabla de posiciones

1° Argentina, 10 pts

2° Colombia, 10 pts

3° Venezuela, 8 pts

4° Chile, 7 pts

5° Paraguay, 6 pts

6° Perú, 6 pts

7° Ecuador, 5 pts

8° Uruguay, 2 pts

9° Bolivia, 1 punto

* 1° y 2° van al Mundial, 3° y 4° al repechaje

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