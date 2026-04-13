Hora y dónde ver el partido Colombia- Chile, en el Pascual Guerrero, por la Liga de Naciones Femenina

Tras la victoria de Colombia 2-1 ante Venezuela, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tienen una tarea pendiente, que esperan cumplir en el duelo contra Chile, este martes, en el Pascual Guerrero: la definición.

El duelo entre colombianas y australes será a las 8:00 de la noche, y en el país se podrá ver a través de las señales abiertas de Caracol y RCN, así como en las Apps de ambas compañía y en www.golcaracol.com.

Referentes como Linda Caicedo, la volante Marcela Restrepo y la defensora Manuela Vanegas fueron claras, tras el triunfo, creamos muchas opciones, pero no marcamos y eso hay que mejorarlo.

Colombia, que le apunta a mantenerse en uno de los dos puestos que dan cupo directo al Mundial de Brasil, debe mejorar en la definición, pues ante Venezuela marcaron en dos ocasiones, una de ellas de penal, a través de Leicy Santos, la goleadora del equipo, pero se contaron más de cinco claras opciones que perdieron jugadoras como Linda Caicedo, quien en el Real Madrid es fina para anotar.

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“La verdad si, se crearon muchas opciones, no pude concretar, algunas fueron por milimetros, pero hay que trabajar, hay que seguir mejorando y la idea de este grupo es salir siempre a buscar la victoria”, dijo Caicedo, quien fue la mejor calificada del partido que Colombia pudo remontar ante las venezolanas.