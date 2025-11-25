Grupo completo: Colombia tiene a todas sus jugadoras para el duelo ante Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

Con el arribo de Linda Caicedo, Leicy Santos y Yirleidis Quejada la Selección Colombia femenina quedó completa, con miras al enfrentamiento que tendrá este viernes, a las 4:00 de la tarde, ante Bolivia en La Paz.
El técnico Ángelo Marsilglia confirmó también que la ausencia de la antioqueña Lorena Bedoya Durango, figura de Colombia en los dos duelos de arranque de la Liga de Naciones, para esta ocasión se debió a un acuerdo con la jugadora y el club, ya que la volante necesita realizarse una intervención quirúrgica.
Marsiglia no entregó detalles del tipo de procedimiento que se realizará Lorena, pero destacó que es una de las jugadoras claves para el equipo nacional.