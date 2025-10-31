CM de Fortaleza cumplió y tras las clasificación del club hizo un cambio extremo y todo quedó en video

A través de las redes sociales, el CM de Fortaleza, Santiago Montejo documentó todo el proceso del cambio que se realizó, tras la clasificación entre los ocho del equipo de Rigoberto Urán y Carlos Vives. Le puede interesar: DIM remontó ante Fortaleza y llegó a 30 puntos asegurando su clasificación entre los ocho Montejo quien se ganó el reconocimiento por su creatividad en el manejo de las redes sociales del club, tenía una característica física por la cual también era bastante conocido en los medios, sus “dreadlocks” o rastas como se le conocen popularmente y que había cuidado durante años.

Pues bien, Santiago, hace unos meses, le había manifestado al técnico Sebastián Olivares que, “si Fortica se mete entre los ocho, me corto las rastas”, y este miércoles, tras la victoria 0-1 ante La Equidad, el cuadro capitalino se clasificó, por primera vez en su historia entre los ocho. Por ello, en el entrenamiento del jueves, Santiago, el técnico Olivares, jugadores y demás integrantes de Fortaleza fueron testigos del cambio extremo del community manager.

El defensa Luis Escorcia fue uno de los que más gozó en el cambio del community manager, pero en los videos compartidos quedó en evidencia que todos los integrantes de Fortaleza tuvieron que ver con la promesa cumplida por Santiago Montejo.

Primera clasificación en su historia

El equipo capitalino, que nació en 2007 como club amateur, se convirtió en club profesional desde 2010 y a partir del 2015 cambió de razón social y desde entonces se conoce como Fortaleza CEIF (Centro de Entrenamiento Integrado para el Fútbol). El club ha tenido dos ascensos a la primera división en 2013 pero solo estuvo hasta 2014 cuando volvió a descender. Su segundo ascenso fue en 2015 y estuvo en la A dos años porque en 2017 volvió a la B. Su tercer y definitivo ascenso se dio en 2023, y desde entonces se ha sostenido en la primera división, pero, solo hasta 2025 logró su primera clasificación entre los ocho, lo hizo de manera anticipada, a falta de dos fechas del cierre del Todos contra todos. Hay que recordar que, además de tener el equipo profesional, Fortaleza cuenta, desde 2018 con el colegio especializado para deportistas, ubicado en el sector de Siberia en Cota, Cundinamarca, a escasos metros de la Autopista Bogotá-Medellín.



