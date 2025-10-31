CM de Fortaleza cumplió y tras las clasificación del club hizo un cambio extremo y todo quedó en video

A través de las redes sociales, el CM de Fortaleza, Santiago Montejo documentó todo el proceso del cambio que se realizó, tras la clasificación entre los ocho del equipo de Rigoberto Urán y Carlos Vives.
Montejo quien se ganó el reconocimiento por su creatividad en el manejo de las redes sociales del club, tenía una característica física por la cual también era bastante conocido en los medios, sus “dreadlocks” o rastas como se le conocen popularmente y que había cuidado durante años.