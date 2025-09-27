Del “milagroso” a Cristo Rey: un antioqueño brilló en el ocaso del Clásico RCN, que termina con cronoescalada en Cali

En pleno centro del Valle, bajo el calor seco de Buga, ciudad que el maestro Jairo Varela, en la canción “Mi Valle del Cauca” de su Grupo Niche, denominó como una miel por los cañaduzales que la rodean, el ciclista antioqueño Wilmar Paredes consiguió su tercera victoria en el Clásico RCN 2025.
El corredor del Team Medellín, criado en el corregimiento de Santa Elena entre flores y silletas, se llevó los vítores en un sprint cerrado que tuvo la meta en la carrera novena del municipio conocido mundialmente por tener la Basílica del Señor de los Milagros.