La Copa Imposible está en marcha: cinco figuras a seguir en el torneo que se jugará en Medellín

Desde este domingo, Medellín se convertirá en la capital del fútbol juvenil del continente. Durante una semana, 16 clubes de seis países se darán cita para disputar la primera Copa Imposible.
El certamen, que se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot, el Cincuentenario y la cancha Marte 1, contará además con la presencia de la Selección Colombia Sub-17, reciente campeona del Sudamericano de la categoría, que aprovecha esta competencia como preparación de cara al Mundial de Qatar.
Felipe Maldonado, directivo de Novo Fútbol y uno de los organizadores del torneo, sostuvo que la idea es institucionalizar el evento cada año para brindarle un espacio competitivo a los futbolistas de esta categoría especial de la FIFA. Asimismo, destacó que será una vitrina inmejorable no solo para los cazatalentos (scouts) internacionales, sino también para los aficionados que podrán seguir las transmisiones en directo en toda Latinoamérica.