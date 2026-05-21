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Farallones del Citará podrían convertirse en Parque Natural: Corantioquia anunció recategorización con inversión internacional de $400 millones

La reserva tiene una extensión de 30.075 hectáreas que se distribuyen entre Andes, Ciudad Bolívar y Betania, en el Suroeste antioqueño.

  • A la izquierda, la foto del acuerdo entre Corantioquia y la organización Nature and Culture International; a la derecha, una imagen de una de las microcuencas de los Farallones del Citará. FOTOS Corantioquia.
    A la izquierda, la foto del acuerdo entre Corantioquia y la organización Nature and Culture International; a la derecha, una imagen de una de las microcuencas de los Farallones del Citará. FOTOS Corantioquia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la organización internacional Nature and Culture International (NCI), firmaron un acuerdo para llevar a cabo la recategorización de la Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará, en la cual se invertirán US$106.000 -unos $400 millones- que aportó la organización extranjera.

Esta transición, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye dos figuras principales para seguir garantizando la conservación del espacio: un Parque Natural Regional y la implementación de un Distrito Regional de Manejo Integrado.

Lea más: El Citará tiene mayor protección

El primero es para agrupar las zonas con mayor nivel de preservación ambiental, entre las que se encuentran ecosistemas como bosques altoandinos, subpáramos y páramos. Mientras que el Distrito Regional estaría enfocado en enlazar las actividades productivas con la importancia histórica de los Farallones del Citará, que cuenta con una extensión de 30.075 hectáreas distribuidas en los municipios de Andes (13.933), Ciudad Bolívar (7.156) y Betania (8.986).

Uno de los detalles más importantes es que el territorio resguarda el nacimiento de ocho microcuencas abastecedoras para toda la región, y adicionalmente, funge como hábitat de especies sombrilla y endémicas que están en peligro de extinción, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y el gallito de roca (Rupicola peruvianus). Por ende, con una recategorización del área protegida se estaría garantizado a largo plazo una mayor preservación del páramo y de todos los ejemplares allí presentes.

“Nuestra misión es apoyar estas iniciativas locales y de gobiernos subnacionales, en este caso las corporaciones ambientales, para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como el agua, que es un elemento crítico para el desarrollo de las comunidades. Retomamos la relación con la recategorización de Farallones de Citará con la expectativa de continuar en otras áreas”, dijo el director de Nature and Culture International, Renzo Paladines.

Además de los cerca de $400 millones que invertirá esta organización, que estarán destinados a estudios técnicos, análisis biofísicos y otros procesos de participación, Corantioquia se comprometió a brindar el acompañamiento institucional y a facilitar el acceso a información predial y normativa que esté a disponibilidad.

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“Con esta firma lograremos realizar estudios que nos permitirán hacer los ajustes necesarios a través de una nueva categorización. Este proceso marcará un hito importante para conservar el recurso boscoso, las fuentes hídricas, la fauna y, en especial, para el bienestar de todos los ciudadanos que habitan la Reserva”, agregó Liliana María Taborda González, directora general de Corantioquia.

Durante el proceso también estarán presentes autoridades municipales, las comunidades aledañas y organizaciones sociales que tengan injerencia en el territorio. A su vez, Corantioquia aclaró que reconoce la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia de la reserva y, por lo tanto, garantizará sus derechos.

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