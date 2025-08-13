¿Hay relevo de talentos en el ciclismo colombiano, uno de los mejores del mundo?

La reciente Vuelta a Colombia confirmó el surgimiento de nuevos talentos del ciclismo, uno de ellos, quien, luego de terminar la edición 75 de la tradicional competencia en Bogotá el pasado domingo, tomó un avión hacia Europa, donde fue recibido al día siguiente en España por Eusebio Unzué, director deportivo del equipo Movistar, con el que dará el salto al World Tour.
Ver al pedalista risaraldense Kevin Castillo junto a Unzué y sonriendo en el aeropuerto, antes de empezar su sueño en la máxima categoría del pedalismo mundial y próximo a cumplir 24 años el 15 de noviembre, demuestra que las metas sí se pueden conseguir, convirtiéndose en fuente de inspiración para otros jóvenes del país que luchan, en una época difícil para el pedalismo criollo, por estar en equipos de primer nivel.