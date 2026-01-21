Christian Marrugo y el camino del camerino a la toma de decisiones: una nueva era para los exjugadores

El regreso de Christian Marrugo al Independiente Medellín marca un nuevo capítulo en la historia reciente del club. El exvolante fue nombrado manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional, un cargo estratégico con el que el DIM busca fortalecer el vínculo entre su historia, el presente deportivo y la hinchada, apoyándose en la experiencia, el liderazgo y el sentido de pertenencia de uno de sus ídolos más representativos de los últimos años. La decisión no solo tiene un fuerte componente simbólico, sino que también responde a una tendencia cada vez más marcada en el fútbol moderno: exjugadores que, en lugar de optar exclusivamente por la dirección técnica, deciden formarse y aportar desde la gestión administrativa y dirigencial. Un camino que ya no resulta extraño ni improvisado, y que gana respaldo tanto en Colombia como a nivel internacional.



Exjugadores directivos: Una tendencia que crece en el fútbol colombiano

En el fútbol colombiano, el ejemplo más reciente es el del Deportivo Cali, que nombró a Mario Alberto Yepes como gerente deportivo, confiando en su trayectoria, liderazgo y conocimiento del entorno competitivo. Pero la lista es larga y diversa. En Atlético Nacional, Víctor Marulanda fue presidente y posteriormente gerente, mientras que Francisco Nájera también ocupó el cargo de director deportivo. En el América de Cali, Ricardo ‘Gato’ Pérez llegó a la presidencia del club, al igual que Mauricio Romero. Otros casos refuerzan esta línea: Óscar Córdoba fue asesor del Bucaramanga; Agustín Julio cumplió funciones similares en Santa Fe; y William Zapata hizo lo propio en el América. Todos, desde distintos roles, aportaron su conocimiento del vestuario y de la dinámica interna de los clubes.

Referentes internacionales que cambiaron el corto por el escritorio

A nivel internacional, el fenómeno es aún más evidente. Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß han sido piezas clave en la estructura administrativa del Bayern Múnich durante décadas. Michel Platini dirigió durante años la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo; Juan Román Riquelme es hoy presidente de Boca Juniors; y en River Plate, el uruguayo Enzo Francescoli se mantiene desde hace tiempo como uno de los directivos más influyentes. Para muchos protagonistas del fútbol, la clave no está únicamente en el pasado como jugador, sino en la capacidad de liderazgo y la preparación. Así lo explica Víctor Marulanda, exdirectivo de Nacional: “Yo creo que si una persona tiene capacidad de liderazgo, haya sido futbolista o no, no le veo problema para que llegue a la dirigencia; es más, sería hasta mucho mejor por el conocimiento que tiene del camerino”.



Además: Del festejo al desempleo: el drama de tres futbolistas afectados por la reducción de cupos en los clubes colombianos Una visión similar tiene Iván Vélez, exlateral de América y Junior, quien resalta el cambio cultural que se ha dado en el fútbol moderno: “La gran diferencia del ayer al hoy es que se ha creado una cultura de que los exfutbolistas nos venimos formando como entrenadores o directivos; en equipos como Inter de Italia o Ajax de Holanda, los exjugadores se preparan y ocupan grandes cargos en lo administrativo. Yo considero que un exjugador sí puede aportar en lo dirigencial”.

La importancia de la formación académica en la gestión deportiva

Por su parte, Ricardo ‘Gato’ Pérez enfatiza en la importancia de la formación académica y profesional para asumir estos retos: “Soy consciente de que no solo por el hecho de haber jugado fútbol es suficiente; está claro que hay que prepararnos y estudiar para que cuando hagamos nuestro trabajo en la parte administrativa, este sea el mejor”. Además, considera que muchos exfutbolistas están listos para estos roles y pone como ejemplo a Mario Yepes, a quien ve preparado para desempeñarse como enlace entre jugadores y cuerpo técnico.

En medio de este panorama, la llegada de Christian Marrugo al Medellín se interpreta como una decisión bien recibida por la hinchada, que ve en estos regresos una conexión emocional y un mayor sentido de pertenencia. Ídolos que ya defendieron la camiseta dentro de la cancha ahora buscan hacerlo desde los escritorios, con el mismo compromiso.

El desafío es distinto, pero el objetivo es el mismo: hacer crecer a la institución. Y en un fútbol cada vez más complejo, contar con voces que conozcan el juego desde adentro puede marcar la diferencia.



