Christian Marrugo y el camino del camerino a la toma de decisiones: una nueva era para los exjugadores

El regreso de Christian Marrugo al Independiente Medellín marca un nuevo capítulo en la historia reciente del club. El exvolante fue nombrado manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional, un cargo estratégico con el que el DIM busca fortalecer el vínculo entre su historia, el presente deportivo y la hinchada, apoyándose en la experiencia, el liderazgo y el sentido de pertenencia de uno de sus ídolos más representativos de los últimos años.
La decisión no solo tiene un fuerte componente simbólico, sino que también responde a una tendencia cada vez más marcada en el fútbol moderno: exjugadores que, en lugar de optar exclusivamente por la dirección técnica, deciden formarse y aportar desde la gestión administrativa y dirigencial. Un camino que ya no resulta extraño ni improvisado, y que gana respaldo tanto en Colombia como a nivel internacional.
Le puede interesar: El Ídolo del DIM que anotó el gol que le dio su último título regresa al equipo, ¿qué rol cumplirá?