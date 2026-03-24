¡Para siempre! Chapecoense saca una nueva camiseta rindiendo homenaje a su vínculo con Colombia

El club brasilero Chapecoense ha aprovechado su regreso a la Serie A del Brasileirao para mostrar su apoyo y agradecimiento a Atlético Nacional y a Colombia luego de la tragedia aérea sufrida hace 10 años. Estas muestras han sido a través de su indumentaria. A finales del año pasado, el club de la ciudad de Chapecó dio a conocer un equipamiento inspirado en Atlético Nacional, club con el que debía disputar la final de la Copa Sudamericana en noviembre de 2016. Lea también: Chapecoense vuelve al Brasileirao: el equipo que descendió en 2021 regresa a primera división en 2026

Esta indumentaria fue mostrada a través de las redes oficiales del club con el lema “Para siempre lembrados” (para siempre hermanos), pues el club brasilero recibió solidaridad por parte del verdolaga colombiano en medio del siniestro aéreo del 28 de noviembre de 2016 donde murieron 71 personas a causa de la caída del avión en La Unión, municipio del Oriente antioqueño. La camiseta que fue creada con base en la usada por el cuadro antioqueño hace 10 años no fue el único homenaje de Chapecoense, pues en los últimos días ha dado a conocer una camiseta con los colores de Colombia.

Con el amarillo característico del equipo cafetero, Chapecoense ha mostrado la nueva indumentaria de los porteros del estado de Santa Catarina que tiene como objetivo en este 2026 conservar la categoría y, quizás, volver a figurar internacionalmente como lo hizo hace una década. “La nueva camiseta de portero del Chapecoense representa, en colores, una relación marcada por el respeto, la solidaridad y la historia”, dice la publicación del club, acompañada con un “¡Para siempre!”.