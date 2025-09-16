x

Canterano del DIM opacó debut de Richard Ríos en la Champions: él es Camilo Durán, figura del Qaragab

El futbolista samario, de 23 años, está valorad en 275.000 euros de acuerdo con el portal Transfermarkt. Juega en el Qarabag de Azerbaiyán.

  • El extremo izquierdo Camilo Durán, nacido en Santa Marta hace 23 años, aporta en la marca del volante Richard Ríos. FOTO GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

16 de septiembre de 2025
En el estadio Da Luz de Lisboa esperaban que brillara. Sin embargo, el estreno de Richard Ríos en el torneo de clubes más prestigioso del mundo fue opaco. El volante antioqueño, de 25 años, jugó 79 minutos en la sorpresiva derrota 2-3 de Benfica contra Qarabagde Azerbaiyán por la primera fecha de la Champions.

Los portugueses dieron el primer golpe. A los 16 minutos ya ganaban 2-0. Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis anotaron los tantos. El destino iba enrutado a lo que en el papel decía que debía pasar: una goleada contra el equipo de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, quienes no cuenta con tantos reflectores.

Pero el talento de los cafeteros brilla solo. Camilo Durán, un extremo samario de 23 años que jugó en las divisiones menores del Medellín, pero nunca tuvo minutos en el fútbol profesional colombiano porque se fue para Brasil, donde debutó, después llegó a Portugal y terminó en el Qarabag de Azerbaiyán, anotó uno de los tres tantos con los que ese equipo le dio la vuelta al marcador.

Fue al minuto 48 del partido. Su gol representó el empate parcial a dos. Antes, Leandro Andrade había celebrado cuando el reloj marcaba media hora en juego. La épica la completó Oleksiy Kashchuk, cuando faltaban cuatro minutos para que terminara el encuentro, con el que los azerbaiyanos buscan superar los “grupos” de Champions por primera vez en su historia. La única ocasión que disputaron los grupos, en la temporada 2017-2018, quedaron por fuera en el antiguo modelo del torneo europeo.

¿Cómo le fue a los otros colombiano?

El joven defensor colomboespañol Christian Mosquera, quien juega para el Arsenal inglés, jugó todo el partido en la victoria 0-2 del Arsenal contra Athletic Club de Bilbao en territorio vasco.

Los goles del equipo dirigido por Mikel Arteta los anotaron Gabriel Martineli y Leandro Trossard. Entre tanto, el defensa caleño Juan David Cabal, quien recién regresa de una lesión de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, no sumó minutos en el empate 4-4 entre Juventus de Turín y Borussia Dortmund.

Los tantos del cuadro italiano los marcó Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic (67, 90+4) y Lloyd Kelly. Por los alemanes descontaron Karim Adeyemi, Félix Nmecha, Yan Couto y Ramy Bansebaini. En otros resultados de la jornada, PSV perdió 1-3 con Unión Saint Gilloise, mentras que Tottenham se impuso 1-0 al Villarreal y Real Madrid derrotó 2-1 al Olympique de Marsella con doblete de Mbappé.

¿A qué hora juega Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Desde que llegó al Bayern Múnich, Luis Díaz ha hecho gol en todos sus debuts en torneos. Anotó en la Supercopa de Alemania. También en la Bundesliga. Este miércoles, desde las 2:00 p.m., espera hacerlo en la Champions League, en el duelo de su equipo contra el Chelsea de Inglaterra.

En el segundo día de la primera jornada de la Champions también se enfrentarán Olympiacos-Pafos (11:45 a.m.), Slavia Praga-Bodo Glimt (11:45 p.m.), PSG-Atalanta (2:00 p.m.), Ajax-Inter (2:00 p.m.) y Liverpool-Atlético de Madrid (2:00 p.m.).

Deportes
Fútbol
DIM
Champions League
Benfica
Portugal
Richard Ríos
