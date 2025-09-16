Canterano del DIM opacó debut de Richard Ríos en la Champions: él es Camilo Durán, figura del Qaragab

En el estadio Da Luz de Lisboa esperaban que brillara. Sin embargo, el estreno de Richard Ríos en el torneo de clubes más prestigioso del mundo fue opaco. El volante antioqueño, de 25 años, jugó 79 minutos en la sorpresiva derrota 2-3 de Benfica contra Qarabagde Azerbaiyán por la primera fecha de la Champions.
Los portugueses dieron el primer golpe. A los 16 minutos ya ganaban 2-0. Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis anotaron los tantos. El destino iba enrutado a lo que en el papel decía que debía pasar: una goleada contra el equipo de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, quienes no cuenta con tantos reflectores.