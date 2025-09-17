Esta es la camiseta Alternative DIM 2025 que el Poderoso tiene a la venta para el duelo ante Junior

Independiente Medellín, que no juega desde el pasado 7 de septiembre, lanzó en preventa un diseño alternativo de su camiseta para el próximo domingo, cuando reciban en el Atanasio Girardot al Junior.
Los voceros de la institución Poderosa comentaron que inició la etapa de preventa de la Camiseta Alternative DIM 2025, con un diseño especial con el que el equipo quiere regresar a la competencia, tras el aplazamiento del duelo ante Águilas Doradas.