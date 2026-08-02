Camilo Durán, la nueva carta de gol del Celtic y opción para la Selección Colombia

Tras la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, algo quedó claro en el equipo colombiano: la falta de gol es innegable.
Ante esta problemática, los nombres de nuevos jugadores de ataque empiezan a sonar en el mundo futbolero del país y no se puede dejar por fuera a Camilo Durán, quien acaba de llegar al Celtic de Escocia y jugará la Uefa Champions League por segunda temporada consecutiva tras participar en este certamen en la 2025/26 con el Qarabag de Azerbaiyán.
Su llegada a este gigante del fútbol británico se dio en una operación aproximada a los 6 millones de euros, los cuales desembolsó el Celtic para mejorar su cuota de gol esta temporada y, hasta el momento, el colombiano responde de forma correcta en los partidos amistosos.
Estas primeras sensaciones de Durán con Los Celtas se dieron en las últimas dos semanas en tres juegos de fogueo. Marcó ante Sporting de Lisboa, Middlesbrough y su más reciente tanto se lo hizo al 7 veces campeón de Liga de Campeones, AC Milán.
Celtic debutará de forma oficial este lunes (1:30 p.m.) en la Scottish Premiership (primera división) ante el Dundee, otro de los clubes tradicionales de Escocia, considerado uno de los clásicos junto a Rangers e Hibernian.