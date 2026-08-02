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Camilo Durán, la nueva carta de gol del Celtic y opción para la Selección Colombia

“Pescaíto”, como se le conoce al delantero samario, llegó al club más laureado de Escocia. Este lunes (1:30 p.m.) debuta en la liga local.

  • Camilo Durán nació el 10 de febrero de 2002 en Santa Marta. El delantero de 24 años ha jugado profesionalmente en el fútbol de Portugal, Azerbaiyán y ahora en Escocia . FOTO TOMADA DE x @CelticFC
    Camilo Durán nació el 10 de febrero de 2002 en Santa Marta. El delantero de 24 años ha jugado profesionalmente en el fútbol de Portugal, Azerbaiyán y ahora en Escocia . FOTO TOMADA DE x @CelticFC
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Tras la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, algo quedó claro en el equipo colombiano: la falta de gol es innegable.

Ante esta problemática, los nombres de nuevos jugadores de ataque empiezan a sonar en el mundo futbolero del país y no se puede dejar por fuera a Camilo Durán, quien acaba de llegar al Celtic de Escocia y jugará la Uefa Champions League por segunda temporada consecutiva tras participar en este certamen en la 2025/26 con el Qarabag de Azerbaiyán.

Su llegada a este gigante del fútbol británico se dio en una operación aproximada a los 6 millones de euros, los cuales desembolsó el Celtic para mejorar su cuota de gol esta temporada y, hasta el momento, el colombiano responde de forma correcta en los partidos amistosos.

Estas primeras sensaciones de Durán con Los Celtas se dieron en las últimas dos semanas en tres juegos de fogueo. Marcó ante Sporting de Lisboa, Middlesbrough y su más reciente tanto se lo hizo al 7 veces campeón de Liga de Campeones, AC Milán.

Celtic debutará de forma oficial este lunes (1:30 p.m.) en la Scottish Premiership (primera división) ante el Dundee, otro de los clubes tradicionales de Escocia, considerado uno de los clásicos junto a Rangers e Hibernian.

¿Cuáles son sus características?

Azerbaiyán, sin duda, fue ese lugar que ayudó a Camilo a rehacer su carrera. Jugando para el Qarabag, marcó 15 goles en 45 presentaciones, 5 dianas en la Champions.

Su juego se caracteriza por la calidad y eficacia. De cara al arco tiene efectividad, pero saliendo del área destaca de gran manera, razón por la cual sumó 10 pases de gol en su anterior equipo.

“A ‘Pescaíto’ siempre le gustó jugar suelto, disfrutando, por eso lo ubiqué de nueve aunque no era su posición inicial. En divisiones menores mostró su calidad como delantero, la cual mantiene”, dijo para EL COLOMBIANO Sebastián Botero, actual entrenador de Bogotá F.C., quien lo dirigió en divisiones menores del Independiente Medellín.

Aunque Camilo estuvo en la “cantera poderosa” y también hizo proceso de formación en Flamengo de Brasil, esta será su primera oportunidad en un club de exigencia como protagonista.

Como destaca Botero, “Camilo no necesita tener el gran biotipo físico. Durán es un “9” atípico, que tiene intuición y capacidad para finalizar frente al arquero”.

Podría aportar en la Selección

No se puede dejar de hacer esta pregunta, pues cabe recordar las innumerables ocasiones erradas de la Selección Colombia en los últimos años, no solo durante el Mundial. Esto puede pasar por cosas ajenas a la técnica, ya que muchos de esos protagonistas en las desafortunadas jugadas “la rompen” en sus clubes

“Muchas cosas de la personalidad del futbolista se reflejan en la cancha. Camilo tiene esa osadía de no sentir temor, de no sobre pensar frente al arco. Se divierte, juega y asume el reto con naturalidad. Tiene con qué estar en la selección colombiana de mayores”, afirmó Botero.

Por último, el técnico antioqueño definió a Camilo con la palabra “engaño”, esto debido a su indescifrabilidad que genera en sus rivales.

Jhon Jáder, el otro Durán que también en prenda de gol

Para uno de los entrenadores más ganadores del fútbol colombiano como Juan Carlos Osorio, John Jader Durán es un jugador que no puede faltar en la selección Colombia actual. El DT risaraldense calificó al antioqueño de 22 años como “dominante” en el arte del ataque, destacando su capacidad física y fortaleza para ganar en los duelos.

Como Camilo, John Jader tiene una gran oportunidad esta temporada de volver a jugar en un equipo grande y con aspiraciones europeas como lo es el Benfica de Portugal.

A diferencia de este nuevo jugador del Celtic, John Durán ya tiene partidos con la selección nacional a su espalda. En 17 presentaciones con la tricolor, Jader sumó 3 goles. Sin duda, en los Durán hay mínimo un delantero para el futuro, o quizá los dos.

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