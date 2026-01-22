Camilo Durán: el “rebelde” que deambuló por Santa Marta, se volvió delantero en el DIM y ahora brilla en Champions

*** “Camilo tiene mucha personalidad, carácter. Eso se nota en la frialdad que tiene para definir y esa es una virtud del jugador costeño: nunca se deja afectar por el entorno. Saben vivir de manera natural con la presión y eso tiene mucho que ver con las condiciones en las que crecen”, aseguró Botero en charla con este diario. Durán nació en un barrio complicado de Santa Marta. Es el hijo menor de Hugo Durán, un hombre maduro que en el mundo del fútbol para veteranos de la capital de Magdalena es conocido como Cafú. El padre de Camilo se dedica a arreglar bicicletas. De la madre no hay muchos datos. Sin embargo, se sabe que el jugador es de extracción humilde. La situación en su hogar era complicada. Algunas veces, cuando era niño, no había dinero para comprar comida, según manifestó Nilo Germán González Monterrosa, uno de sus formadores en Santa Marta. Por eso, Camilo buscó irse de la casa –aunque siempre regresaba–, y deambuló varias veces por las calles. En ese momento apareció el fútbol. Tenía nueve años cuando lo llevaron al equipo Niko Cozy Corner, fundado por un hombre que migró de Aruba a la capital del Magdalena. En ese cuadro lo formaron. Jugó torneos como las clasificatorias regionales al Baby Fútbol. Siempre se destacaba. Un señor llamado Édgar Mercado lo apadrinó, se convirtió en su representante. Tenía talento, pero era muy rebelde; decían quienes lo conocían que eso era consecuencia de las dificultades que vivía en casa, del barrio donde creció, rodeado de drogas, pandillas. “Era un pelado acelerado, travieso, que le gustaba pelear con todo el mundo”, aseguró González en charla con el portal samario Código Prensa. Su vida cambió cuando Euclides “Quile” Orejarena, dueño de unos restaurantes de carne en Santa Marta, lo apoyó financieramente: le daba comida, pasajes. A los 13 años lo buscaron de Unión Magdalena, pero no hubo acuerdo.

¿Cómo le fue a Camilo en las divisiones menores del DIM?

En eso lo vio el entrenador antioqueño Humberto “Tucho” Ortiz. Lo recomendó para las divisiones menores del Medellín. El cuadro rojo lo compró para su cantera. Llegó siendo un jovencito. Lo recibieron en la categoría sub-15 que dirigía Sebastián Botero. Cuando llegó al Medellín jugaba de volante mixto. Sin embargo, defender no se le daba, mientras que atacar le salía con gran naturalidad. Compartía equipo con Juan David Mosquera y Miguel Monsalve. Tenía mucho talento, pero “era un poco rebelde. No le gustaba trabajar sin balón”, narró Botero.

El entrenador lo acompañó en el equipo sub-17 que fue semifinalista de un torneo nacional. Al ver que tenía talento, pero no le gustaba defender, lo puso a jugar como falso nueve. Ahí encontró la posición en la que destacó: anotó 38 goles ese año con menores.

“Pescaíto”, como es conocido, siempre jugó con los equipos de categorías mayores a su edad. Cuando estaba en el sub-20 del Medellín se fue a una prueba de tres meses al Flamengo de Brasil. Gustó. Fue cedido con dos opciones de compra. La hicieron efectiva.

Destacó en las menores de ese club. Sin embargo, tuvo una lesión. Lo tenían que operar. Tenía miedo de lo que pudiera pasar con su carrera. Al final apareció un empresario que lo llevó al fútbol portugués: jugó en Lusitania, Estrela, hasta recaer en el Portimonense. Con ese cuadro disputó 30 encuentros y anotó 5 goles.