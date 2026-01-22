Camilo Durán: el “rebelde” que deambuló por Santa Marta, se volvió delantero en el DIM y ahora brilla en Champions

Siempre fue un poco rebelde. Por eso la presión no le pesa, sino que lo impulsa. Si la lógica dice que tiene todo en contra, él hace lo que está a su alcance para poner la situación a su favor. Un ejemplo claro: el miércoles, en un partido de Champions en el que, en el papel, su equipo tenía todas las de perder, el samario Camilo Durán brilló y lo ayudó a ganar.
Durán tiene 23 años. Es de contextura delgada, lleva el brazo derecho lleno de tatuajes y, en los partidos del Qarabag de Azerbaiyán, siempre entrega todo: corre, mete el cuerpo, no da pelota por perdida. Esta semana, en el duelo de la séptima fecha de la Liga de Campeones de la Uefa, marcó doblete en la victoria 3-2 de su equipo contra el Frankfurt alemán.
Fue elegido mejor jugador del partido. Lleva cuatro goles y una asistencia en el torneo de clubes más difícil del mundo (también marcó ante Benfica de Portugal). Para muchos es sorpresa cada vez que aparece. A Sebastián Botero, quien lo entrenó en la cantera del DIM, no lo sorprende. Le parece consecuencia natural de su talento, su personalidad, su historia de vida.