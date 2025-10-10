Cali avanzó a cuartos de final de Libertadores femenina; club brasileño, su próximo rival

El colombiano Deportivo Cali, el brasileño Sao Paulo, Colo Colo de Chile y Libertad de Paraguay se quedaron el jueves con los últimos boletos a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, que se desarrolla en Argentina. Por el Grupo D, Cali, actual campeón de Colombia, se consolidó como líder al derrotar a Universidad de Chile por 2-0, con los goles de Melanin Aponzá (7’) y Kelly Ibargüen (60’), mientras que Franchesca Caniguan (87’) vio la tarjeta roja en la U, que se despidió del campeonato sin éxitos y sin goles en su cuenta. “Es una experiencia que sirve, aunque esto no es lo que esperábamos. Nos jugábamos el todo por el todo y no se nos dio”, aceptó la delantera Daniela Zamora, del equipo chileno. Del lado colombiano, Ibargüen expresó que “todas tenemos la ilusión de ganar esto. Salimos convencidas desde el primer minuto y se nos dio el resultado, y ya estamos pensando en el partido del domingo (por cuartos de final)”.

En el otro duelo, Libertad consiguió el boleto con un sufrido empate 0-0 ante Nacional, que tuvo la gran oportunidad de quedarse con la victoria y la clasificación a los 87 minutos, pero la arquera y capitana Villanueva estrelló un penal en el larguero, después de que Natalia Genes, de Libertad (86’), fue expulsada por un codazo a Isabela Martins. No fue la única emoción en el epílogo, porque a los 90+6 Joiceane Scatola tomó un rebote dentro del área y aprovechó un error de la arquera de Libertad para anotar el gol de Nacional, pero el VAR dictaminó que la jugadora del Bolso estaba en posición adelantada. “No pensamos en esta derrota. Queríamos mucho la clasificación. Son las cosas de la vida”, se lamentó Scatola, tras la eliminación de un Nacional que intentó 14 remates al arco, pero no tuvo eficacia. Del otro lado, Libertad se convirtió en el primer equipo en llegar a cuartos de final sin haber ganado un encuentro, ya que avanzó con tres empates y apenas un gol señalado. En los cuartos de final, Deportivo Cali tendrá como rival a Sao Paulo y Colo Colo se cruzará con Libertad.

El brasileño Sao Paulo, firme

Sao Paulo, debutante en el torneo, firmó un 1-0 a expensas de un combativo Olimpia, que le planteó batalla en los primeros minutos, cuando tuvo un remate al larguero, pero luego de ese rato de zozobra, todo fue para el conjunto brasileño. El VAR intervino para negarle un primer festejo al tricolor paulista, tras un remate de Milene que Alonso despejó sobre la línea, sin que la pelota llegara a ingresar por completo. Pero Sao Paulo consiguió desahogarse en el segundo tiempo, cuando Isabel Ortiz, la portera de Olimpia, le tapó un penal a Isa y también un remate, pero no pudo con un rebote desafortunado en Mariana Pion (50’, en contra) para el único tanto de la noche y darle el boleto como escolta del Grupo C.

En el otro cotejo de la misma zona, Colo Colo se quedó con el primer puesto y dejó fuera del camino a San Lorenzo, al que superó por 1-0, pero podría haberse impuesto por un margen mayor, con un tiro que Isidora Olave envió al larguero desde unos 30 metros. Mary Valencia (44’) mandó a la red un centro raso desde la izquierda y selló el éxito del conjunto albo. “El primer objetivo se cumplió, ahora tenemos que seguir y a pelear en lo que viene. Hay que trabajar en los pequeños detalles que marcan la diferencia”, señaló la goleadora, nacida en Colombia y nacionalizada chilena.