Cali avanzó a cuartos de final de Libertadores femenina; club brasileño, su próximo rival

El colombiano Deportivo Cali, el brasileño Sao Paulo, Colo Colo de Chile y Libertad de Paraguay se quedaron el jueves con los últimos boletos a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, que se desarrolla en Argentina.
Por el Grupo D, Cali, actual campeón de Colombia, se consolidó como líder al derrotar a Universidad de Chile por 2-0, con los goles de Melanin Aponzá (7’) y Kelly Ibargüen (60’), mientras que Franchesca Caniguan (87’) vio la tarjeta roja en la U, que se despidió del campeonato sin éxitos y sin goles en su cuenta.
“Es una experiencia que sirve, aunque esto no es lo que esperábamos. Nos jugábamos el todo por el todo y no se nos dio”, aceptó la delantera Daniela Zamora, del equipo chileno.
Del lado colombiano, Ibargüen expresó que “todas tenemos la ilusión de ganar esto. Salimos convencidas desde el primer minuto y se nos dio el resultado, y ya estamos pensando en el partido del domingo (por cuartos de final)”.