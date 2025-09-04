Violencia en el fútbol: bus de Atlético Nacional fue atacado a piedra en Armenia; así quedó

Atlético Nacional pasó un susto en la cancha tras un agónico empate con Deportes Quindío. Fuera del terreno del juego, los violentos también le hicieron pasar momentos de angustias al cuadro verdolaga al atacar el bus del equipo dejando imágenes lamentables. Nuevamente el club antioqueño vuelve a sufrir las consecuencias de la irracionalidad de algunos mal llamados hinchas del fútbol, quienes a la salida del estadio le lanzaron piedras al vehículo donde se transportaban jugadores, cuerpo técnico y staff de Nacional. Lea también: Protesta de los hinchas le salió cara al club; esta es la multa que deberá pagar Millonarios por la lluvia de zapatos Las imágenes se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, donde se visualizan daños en diferentes ventanas del bus, además de las piedras que fueron lanzadas contra el vehículo. Pese a la magnitud de los daños materiales, afortunadamente no hubo un reporte de heridos, según ha informado el equipo de prensa de Atlético Nacional.

Justamente hace un mes, Atlético Nacional sufría las acciones de los violentos en un partido del mismo certamen cuando visitaba al Cúcuta Deportivo, rival al que eliminó antes de jugar contra el equipo quindiano. En aquella ocasión el afectado fue el delantero Alfredo Morelos, quien pese a estar herido por el ataque al bus, pudo disputar el encuentro ante los motilones. En contexto: Atención | Atacaron con piedras bus de Atlético Nacional en Cúcuta: Alfredo Morelos está herido La violencia en Armenia no solo se hizo presente después del partido, pues previo al encuentro en los alrededores del Centenario de Armenia hubo enfrentamientos entre barras del Deportes Quindío y Atlético Nacional.

La gresca entre barristas dejó un saldo de 31 lesionados además de personal de la Cruz Roja agredido cuando, según cuentan medios locales, seguidores de ambos clubes rodearon y atacaron una ambulancia enviada al lugar.