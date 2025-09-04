Reconocido futbolista de Brasil fue suspendido por 12 partidos tras estar presuntamente implicado en caso de apuestas

El delantero brasileño Bruno Henrique, una de las grandes figuras del Flamengo, fue sancionado este jueves con 12 partidos de suspensión por la justicia deportiva de su país, tras ser acusado de forzar una tarjeta amarilla para beneficiar a familiares en apuestas en línea.
Le puede interesar: Córdoba, Dayro o Suárez: ¿quién debería ser el delantero titular de Colombia vs. Bolivia?
Bruno Henrique, de 34 años, aún enfrenta un juicio penal por cargos de fraude deportivo, proceso que lo podría llevar a cumplir penas de dos hasta seis años de prisión, en caso de ser hallado culpable.
El Tribunal Superior de Justicia Deportiva sancionó al delantero con 12 encuentros de suspensión y una multa de 60.000 reales, equivalentes a unos 11.000 dólares, por “violación de ética deportiva”, según la decisión anunciada por el presidente de una de las cámaras de la institución, Marcelo Rocha.