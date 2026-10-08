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Brayan León, exjugador del DIM, es el futbolista más valioso de la Liga Profesional de Sudáfrica

Según el más reciente estudio y ranking del CIES Football Observatory, el delantero colombiano de 25 años es el jugador de mayor valor en el mercado del balompié sudafricano, siendo una cifra récord.

  • Brayan León encabeza en soledad el listado de los futbolistas con mayor valor de mercado en Sudáfrica elaborado por el CIES. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
    Brayan León encabeza en soledad el listado de los futbolistas con mayor valor de mercado en Sudáfrica elaborado por el CIES. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
  • Brayan León es el goleador del Mamelodi Sundowns del fútbol profesional de Sudáfrica. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
    Brayan León es el goleador del Mamelodi Sundowns del fútbol profesional de Sudáfrica. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
  • Brayan León celebrando un título con sus compañeros de equipo. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
    Brayan León celebrando un título con sus compañeros de equipo. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 5 horas
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El Observatorio de Fútbol CIES, entidad especializada en este deporte, reveló este jueves 8 de octubre su más reciente informe sobre los futbolistas con mayor valor estimado de mercado en la South African Premiership, liga profesional de Sudáfrica.

Este importante escalafón en el fútbol profesional africano lo encabeza el delantero colombiano Brayan León Muñiz, de 25 años, exjugador del Independiente Medellín, Junior y Deportivo Pereira, cotizado en 7.53 millones de euros.

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Brayan León es el goleador del Mamelodi Sundowns del fútbol profesional de Sudáfrica. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
Brayan León es el goleador del Mamelodi Sundowns del fútbol profesional de Sudáfrica. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.

El reporte estadístico sitúa al ariete del Mamelodi Sundowns ampliamente por encima de sus perseguidores. En el ranking destacan sus compañeros Teboho Mokoena, valorado en 4.12 millones de euros, y Khulumani Ndamane, con 3.98 millones de euros.

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Un arranque arrollador en África: El recorrido del atacante cartagenero

Desde su llegada al balompié sudafricano, León ha demostrado un rendimiento sobresaliente en la zona de ataque. Durante su primera etapa con los Brazilians, registra un total de 23 partidos disputados, 15 goles convertidos y 2 asistencias registradas.

En la liga local, el atacante ha sido pieza clave para mantener al Mamelodi Sundowns en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, se consagró campeón continental al conquistar la CAF Champions League.

Nacido en Turbaco, Bolívar, el 19 de octubre de 2000, León inició su trayectoria profesional en las divisiones menores del Deportivo Pereira, club con el que debutó e hizo historia al coronarse campeón de la Liga BetPlay. Posteriormente, tuvo un breve paso por el Junior de Barranquilla antes de consolidarse en Independiente Medellín.

CIES confirma la hegemonía del Mamelodi en este ranking

En el conjunto antioqueño disputó torneos locales e internacionales antes de dar el salto al fútbol del exterior. Su traspaso al Mamelodi Sundowns representó una de las transacciones más relevantes para un futbolista colombiano con destino al continente africano.

El informe del CIES refleja un marcado dominio del Mamelodi Sundowns en la liga sudafricana, ocupando siete de los diez primeros puestos. Entre las diez cotizaciones más altas también figuran Mohau Nkota (3.81 millones de euros) y Oswin Reagan Appollis (3.32 millones de euros), ambos del Orlando Pirates.

Brayan León celebrando un título con sus compañeros de equipo. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.
Brayan León celebrando un título con sus compañeros de equipo. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué metodología utiliza el CIES para fijar el valor de mercado de Brayan León en €7,53 millones?
El Observatorio de Fútbol CIES emplea un modelo estadístico propio que evalúa variables objetivas como la edad del jugador, la duración de su contrato, el nivel competitivo del club y la liga, además de sus estadísticas de rendimiento individual e impacto internacional.
¿Qué otros futbolistas colombianos o latinoamericanos integran la lista de los más valiosos en Sudáfrica?
Brayan León es el único futbolista colombiano y latinoamericano que aparece registrado en el top 10 del escalafón publicado por el CIES para la South African Premiership.
¿A cuánto asciende la diferencia de valor entre Brayan León y el segundo jugador más cotizado de la liga?
El delantero colombiano supera por 3,41 millones de euros a su perseguidor más cercano, el sudafricano Teboho Mokoena, quien está tasado en 4,12 millones de euros.
¿Qué otros clubes de la South African Premiership metieron jugadores en el top 10 del CIES?
El único club que compite contra el Mamelodi Sundowns en los puestos de honor es el Orlando Pirates, representado en el ranking por Mohau Nkota (€3,81 m) y Oswin Reagan Appollis (€3,32 m).

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