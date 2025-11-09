Boca Juniors ganó el Superclásico argentino y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors ganó 2-0 el Superclásico argentino a River Plate este domingo y se clasificó para la Copa Libertadores de América 2026.

En el estadio La Bombonera repleto con más de 50.000 seguidores, entre ellos la cantante pop inglesa Dua Lipa, Boca consiguió un triunfo rutilante sobre su archirrival, que quedó muy complicado en su objetivo de clasificar a la Libertadores del año próximo.

Ezequiel Zeballos a los 45+1 minutos y el uruguayo Miguel Merentiel a los 46 minutos anotaron los goles del Xeneize.

Por el cuadro Millonario jugaron los colombianos Kevin Castaño como titular, y Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, tras ser suplentes.

Boca llegó a los 59 puntos en la tabla anual y de esta manera aseguró el boleto a la fase de grupos de la próxima Libertadores. River tiene 52 y por ahora está en el tercer lugar que otorga un cupo en la fase previa.

En el Clausura, el Xeneize pasó a comandar el grupo A con 26 puntos luego de 15 fechas disputadas. Lo siguen Unión con 24 y Central Córdoba con 22. River, por su parte, es sexto con 21 en la zona B.