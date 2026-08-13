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Aumenta el interés de Benfica por Gustavo Puerta; ¿reemplazo de Richard Ríos?

El volante colombiano Gustavo Puerta interesa en Benfica y más clubes de élite en Europa.

  • Gustavo Puerta levantó el interés de la élite del fútbol europeo. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Gustavo Puerta levantó el interés de la élite del fútbol europeo. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Después de su gran rendimiento en los cinco partidos de Colombia en la Copa del Mundo 2026, Gustavo Puerta se consolidó como uno de los mediocampistas mixtos más cotizados en el fútbol europeo. El colombiano de 23 años fue puesto en el radar del Benfica, según apunta la prensa en Portugal. Eso sí, la posible llegada de Puerta a Lisboa estaría ligada a una probable salida de Richard Ríos.

Gustavo le ganó el puesto a Ríos en la selección de cara al Mundial, ¿pasará lo mismo en las águilas? Lo cierto es que el interés es latente, como también lo son las opciones de salida de Richard a otras ligas de gran nivel. Se conoció en los últimos días que Flamengo (club donde jugó en divisiones menores), Newcastle y el Napoli son los tres clubes que ofertaron por el oriundo de Vegachí.

Por el lado de Puerta, los clubes que preguntaron por él aparte de Benfica, son Atalanta, Bologna, Valencia, Eintracht Francfort y Villarreal. Eso sí, la salida del vallecaucano del Racing de Santander solo se daría por el pago de 20 millones de euros, lo que cuesta su cláusula.

El capitán de la selección Colombia en el Mundial sub-20 de 2023 dio el salto en ese año desde la segunda división de Colombia (Bogotá FC) a la Bundesliga (Bayer Leverkusen). Luego pasó por el Hull City y recaló en el Racing de Santander, equipo que lideró a su ascenso a la primera división de España luego de 16 años de ausencia.

“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League”, afirmó Gustavo Puerta en charla con El Espectador.

El colombiano es, sin duda, un baluarte del equipo verdiblanco, razón por la cual su salida no será fácil por más que despierte el interés de clubes poderosos del Viejo Continente.

Lea también: Oficial: Johan Mojica jugará en el Getafe de España; el colombiano continúa en La Liga

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué equipos están interesados en fichar a Gustavo Puerta?
Además del Benfica, han preguntado por Gustavo Puerta Atalanta, Bologna, Valencia, Eintracht Frankfurt y Villarreal. El interés se produce después de su buen rendimiento con Colombia en el Mundial 2026.
¿Cuánto cuesta la cláusula de rescisión de Gustavo Puerta?
La cláusula de rescisión de Gustavo Puerta es de 20 millones de euros. Por ese valor se podría concretar su salida del Racing de Santander, según la información de la noticia.
¿Gustavo Puerta podría llegar al Benfica si Richard Ríos se va?
Sí, la posible llegada de Puerta al Benfica estaría vinculada a una eventual salida de Richard Ríos. Sin embargo, la noticia no confirma que exista un acuerdo entre Puerta y el club portugués ni que la salida de Ríos ya esté concretada.

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