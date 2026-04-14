Bayern de Múnich vs. Real Madrid: ¿Permitirán Lucho Díaz y su equipo alemán el milagro de los galácticos españoles?

El enfrentamiento que más veces se ha repetido en la historia de la Champions League vive este miércoles su capítulo número 30. La cita es en el estadio Allianz Arena de Múnich, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), con la presencia del guajiro Luis Díaz como titular. La pregunta que todos se hacen es: ¿permitirá el Bayern la remontada del Real Madrid en la disputa por un cupo a las semifinales?

Ante su público y en medio de una espectacular temporada, el conjunto de Baviera quiere callar, con fútbol, las voces de los merengues que están convencidos de seguir firmes en el camino por el título del torneo de clubes más prestigioso de Europa. Las declaraciones del entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, difundidas en la página oficial de la UEFA, dan cuenta de la convicción que tiene su equipo —que suma 15 coronas de Champions frente a las 6 del Bayern— para este duelo:

“Tengo jugadores con mucha personalidad; lo primero que dijeron fue que vamos a ganar allí. Están convencidos, y yo también. Lo daremos todo. Somos el Real Madrid, no hay miedo. Sabemos la dificultad del rival y el contexto, pero vamos a por ello”.

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El estratega reiteró este martes que su elenco no necesita un milagro: “Ya hemos jugado bien en este estadio. En el partido de ida su portero estuvo excepcional, pero cualquiera que conozca al Real Madrid sabe que no necesitamos milagros”.

Si bien el club español cuenta con las armas para buscar la hazaña —anunciando en su formación inicialista a Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinícius Júnior—, al frente tendrá un adversario que atraviesa un momento estelar. El Bayern está dispuesto a imponerse con una nómina de lujo integrada por Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.

En el duelo de ida, hace ocho días en el Santiago Bernabéu, el Bayern se impuso 1-2 con goles de Díaz y Kane, mientras que el descuento de Mbappé alargó el dramatismo de la serie que se definirá en territorio teutón.