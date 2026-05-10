Barcelona golpeó al Real Madrid, conquistó LaLiga y apretó la lucha histórica por los títulos

El Barcelona se proclamó campeón anticipado de LaLiga 2025-2026 tras vencer 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del clásico español disputado en el Spotify Camp Nou. Con goles de Marcus Rashford a los 8 minutos y de Ferran Torres al 17, el conjunto azulgrana sentenció el campeonato a falta de tres jornadas y confirmó su dominio en el fútbol español durante esta temporada. El equipo dirigido por Hansi Flick fue ampliamente superior desde el inicio del encuentro y supo aprovechar el delicado momento que atraviesa el Real Madrid, tanto dentro como fuera del campo. Durante la semana previa al clásico, el vestuario merengue se vio envuelto en la polémica tras conocerse una fuerte pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, situación que terminó afectando el ambiente del equipo y que el Barcelona capitalizó a la perfección.

Desde el pitazo inicial, el conjunto catalán impuso intensidad, presión alta y eficacia ofensiva. Rashford abrió el marcador muy temprano tras una rápida jugada colectiva que silenció cualquier intento de reacción madridista. Minutos después, Ferran Torres amplió la ventaja luego de una transición ofensiva que dejó en evidencia las fragilidades defensivas del cuadro blanco. La victoria no solo significó tres puntos decisivos, sino también la confirmación de una temporada impecable para el Barcelona. Bajo la conducción de Flick, el club recuperó identidad futbolística, regularidad y competitividad, elementos que le permitieron conquistar el campeonato con autoridad y volver a poner al Camp Nou en el centro de la celebración.