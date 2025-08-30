Los reemplazos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño, primera tarea de Lorenzo ante Bolivia: ¿quiénes serían?

La Selección Colombia se encuentra ante un momento decisivo en la Eliminatoria rumbo al Mundial, y la primera tarea que enfrenta el técnico Néstor Lorenzo es tan estratégica como crucial: elegir el once titular que pueda asegurar la clasificación con un triunfo frente a Bolivia. Sin embargo, no será una decisión sencilla, ya que dos piezas fundamentales no podrán estar en cancha por sanciones: Daniel Muñoz y Kevin Castaño, quienes deberán ausentarse en el duelo contra los del Altiplano, pero sí estarán disponibles para el último compromiso frente a Venezuela.
