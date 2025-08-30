Los reemplazos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño, primera tarea de Lorenzo ante Bolivia: ¿quiénes serían?

La Selección Colombia se encuentra ante un momento decisivo en la Eliminatoria rumbo al Mundial, y la primera tarea que enfrenta el técnico Néstor Lorenzo es tan estratégica como crucial: elegir el once titular que pueda asegurar la clasificación con un triunfo frente a Bolivia. Sin embargo, no será una decisión sencilla, ya que dos piezas fundamentales no podrán estar en cancha por sanciones: Daniel Muñoz y Kevin Castaño, quienes deberán ausentarse en el duelo contra los del Altiplano, pero sí estarán disponibles para el último compromiso frente a Venezuela.

La baja más sensible es, sin duda, la de Muñoz. El lateral derecho ha sido un fijo en la alineación y atraviesa un momento extraordinario con el Crystal Palace en la Premier League. Para cubrir su ausencia, Lorenzo cuenta con opciones interesantes: Santiago Arias, un hombre de experiencia y mundialista, que actualmente juega en el Bahía de Brasil y sería la primera alternativa; y Andrés Román, lateral de Atlético Nacional, quien, pese a algunos altibajos con su club, ofrece mayor proyección ofensiva y salida por la banda, una característica valiosa en un partido en el que la victoria es imperativa.

En este caso, el exlateral de la Selección Colombia y mundialista, Gildardo Gómez, dice que se inclinaría por Román debido a la necesidad que hay ante Bolivia y teniendo en cuenta que es un hombre que pisa el área y también tiene gol. “Es un partido para irlo a ganar desde el principio, y en ese objetivo me parece que Román es más útil que Arias para esa tarea”, afirmó. Por otro lado, la ausencia de Kevin Castaño, mediocampista de River Plate de Argentina, también plantea un desafío táctico. Lorenzo podría optar por Richard Ríos, un jugador polifuncional en gran momento con el Benfica, o por Juan Camilo Portilla, quien aportaría mayor equilibrio y acompañamiento defensivo junto a Jéfferson Lerma. Otra alternativa sería jugar con un único cabeza de área, Lerma, y adoptar un esquema más ofensivo para aumentar las posibilidades de triunfo.

Otro exmundialista, Harold Lozano, se inclina por jugar solo con Lerma y apostar por hombres ofensivos, porque considera que Bolivia no atacará mucho. “Es mejor tener superioridad en ataque ante un equipo que se va a cerrar y no creo que necesitemos dos hombres de contención”, opinó.