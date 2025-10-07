Video | “Hay decisión dividida”: la conversación del VAR en polémico penalti que favoreció a Nacional contra Chicó

Atlético Nacional no jugó bien en Tunja, contra Chicó. Durante los 90 minutos del partido, el cuadro verde sufrió. Sin embargo, al primer minuto de reposición, “se le apareció la virgen” con un penalti que el juez central del partido, Jairo Mayorga, pitó después de un llamado del VAR por una falta sobre el delantero cordobés Alfredo Morelos.
Desde el primer momento la acción generó polémica. Hay algo claro: en la jugada, el defensa Arleb Banguero agarró la camiseta de Alfredo Morelos. Sin embargo, lo que debieron interpretar los jueces fue la intensidad, si el balón era tan fuerte como para que el atacante de Nacional no pudiera seguir su carrera hacia la pelota dentro del área.