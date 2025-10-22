Nacional, con Marino llorando y Cardona expulsado, venció al Once Caldas y se metió en semifinales de Copa Betplay

Se cubrió el rostro. Sentado en el banco de suplentes de la zona sur del Atanasio Girardot, Marino Hinestroza se puso una toalla sobre la cara después de que el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias lo sacó de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay.
No lo hizo para secarse el sudor. Tampoco se quería limpiar de las gotas de la lluvia que cayó en la tarde-noche del miércoles en el occidente de la ciudad. Cubrirse el rostro fue la manera que encontró el extremo caleño para que las cámaras de televisión no captaran que estaba llorando.
Pero se notó. Sollozaba desconsolado. El motivo, a ciencia cierta, no se conoce. Pudieron ser dos cosas. Por un lado, poco tiempo antes de abandonar la cancha recibió un codazo en el rostro, muy cerca del ojo, que llevó a que los médicos de Nacional lo sacaran en camilla.