Video | Así fue el impresionante recibimiento de los hinchas de Nacional que “intimidó” al América en el Atanasio

No era un partido cualquiera. El domingo, en el Atanasio, se jugaba el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, los dos equipos con las hinchadas más numerosas del país. Además, los dos elencos con mayor historia a nivel internacional y los que componen el podio de títulos ganados en el torneo local (los verdes primeros, con 18; los rojos terceros con 15).
Además, el 2 de noviembre se jugó la semifinal de la Copa Betplay 2025, torneo en el que ambos elencos se enfrentaron en la final de la edición del 2024, que terminó con problemas de orden público en las tribunas del estadio Pascual Guerrero de Cali, desde donde los aficionados enviaron pólvora hacia la cancha para “no dejar que dieran la vuelta olímpica acá”.