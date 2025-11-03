Fuerte explosión de carro bomba en Suárez, Cauca, dejó graves daños estructurales

Una fuerte explosión sacudió en la madrugada de este lunes 3 de noviembre al municipio de Suárez, en el norte del Cauca, tras la detonación de un carro bomba que, según las primeras versiones oficiales, habría sido instalado cerca de la estación de Policía local. Los reportes preliminares indican que el vehículo, cargado con explosivos, fue detonado en una zona residencial, provocando graves daños materiales y dejando decenas de viviendas y establecimientos destruidos. Aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales, las autoridades informaron que se evalúan posibles heridos por la onda expansiva.

Sospechan de disidencias de Iván Mordisco

De acuerdo con las primeras hipótesis, el ataque habría sido orquestado por integrantes del frente Jaime Martínez, disidente de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Las autoridades presumen que los responsables intentaban hacer estallar el carro bomba en inmediaciones de la estación de Policía, pero el vehículo explotó antes de alcanzar su objetivo.

Vecinos del sector relataron que el ataque se produjo en medio de ráfagas de disparos y explosiones menores. “Primero escuchamos los rafagazos, después los ametrallamientos y posteriormente esa fuerte explosión; a los pocos minutos ya nos indicaron que se trataba de un carro bomba”, narró el líder campesino Pedro Cerón, en declaraciones a El País de Cali. Lea también: Ya van 66 masacres este año: nuevo asesinato masivo dejó cuatro fallecidos en el Valle del Cauca El comerciante Julio Correa, cuya vivienda quedó destruida, aseguró que el impacto fue devastador: “Eso hizo retumbar mi residencia, al punto que se quedó sin ventanales ni puertas por la fuerza de la explosión”.

Testimonios de miedo y destrucción

Otros habitantes lamentaron las pérdidas materiales y denunciaron que más de 30 casas y locales resultaron afectados. “Nos hicieron un daño enorme porque destruyeron más de 30 casas y almacenes de personas que no tienen nada que ver en esta guerra absurda. Lo perdimos todo”, expresaron varios vecinos, también citados por El País. Durante los minutos previos al atentado, pobladores reportaron en redes sociales la presencia de drones lanzando explosivos sobre la zona urbana, así como hostigamientos armados contra el puesto de policía municipal, lo que generó pánico entre la comunidad.

El alcalde de Suárez, César Cerón, quien debió abandonar el municipio por motivos de seguridad, condenó los hechos y pidió respeto por la vida y la población civil. “Expresamos nuestra solidaridad con todas las familias suareñas que sufren las consecuencias de estos hechos y reiteramos nuestro llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Suárez no merece la violencia. Hoy, más que nunca, clamamos por la paz y la unión de nuestra comunidad”, declaró el mandatario. Conozca: Secuestraron a empresario y esposo de funcionaria de la Alcaldía de Miranda, Cauca

La Procuraduría General de la Nación también rechazó el atentado a través de un comunicado divulgado este lunes. “El procurador general, Gregorio Eljach, rechaza el atentado con carro bomba en Suárez (Cauca), insta a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones frente a este hecho criminal y hace un llamado para que se garantice la protección de la ciudadanía”, señaló el ente de control en su cuenta oficial de X.