El secreto detrás del gol olímpico de Rengifo con Nacional frente al América y que tiene que ver con su papá

El fútbol no solo se mide en victorias o estadísticas; también se cuenta a través de gestos, momentos y símbolos que quedan grabados en la memoria de los clubes y sus aficionados. El reciente triunfo 4-1 de Atlético Nacional sobre América en la semifinal de ida de la Copa BetPlay no solo dejó un marcador contundente, sino que regaló una escena histórica y emotiva: el gol olímpico del joven Juan Manuel Rengifo.
Con apenas 20 años y su tercer gol como profesional con Nacional, Rengifo se convirtió en el sexto jugador en la historia del club en marcar un tanto directo desde un tiro de esquina. Su nombre se une así a la élite de los históricos Rodrigo Miranda (1964), Óscar López y Óscar Rossi (1965), Gustavo Santa (1969) y Hernán Darío Herrera (1978), figuras que hicieron vibrar a generaciones de hinchas verdolagas.