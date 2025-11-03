LeBron James no ha podido romper récord de temporadas consecutivas jugadas por “problema físico” de la edad, ¿de qué se trata?

Es el hombre de los récords en la NBA. Tiene tantos registros a su favor como puntos anotados en su carrera: entre los juegos de fase regular y los playoffs registra 50.473. A sus 40 años, LeBron James ha escrito su nombre en la historia dorada de la liga de baloncesto más importante del mundo, reescribiendo casi todos los registros.
Por eso parece que no hay espacio para uno más. Sin embargo, el basquetbolista nacido en Ohio el 30 de diciembre de 1984 —cerca de cumplir 41 años— no ha podido convertirse en el único jugador en disputar 23 temporadas consecutivas en la NBA desde que esta comenzó a jugarse en 1946.