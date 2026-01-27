Presidente de Nacional contó todas las verdades del mercado de pases verdolaga: ¿Si tuvieron a Rueda y a James en el radar?

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, entregó detalles clave sobre el presente y el futuro del club en el mercado de pases, durante una entrevista concedida a Win Sports. El directivo abordó varios temas que han generado expectativa entre los hinchas, incluyendo salidas, préstamos, refuerzos y posibles regresos.
Uno de los nombres propios fue el de Emilio Aristizábal. Arango confirmó que el delantero tiene múltiples propuestas sobre la mesa y que el club está evaluando las opciones junto a su representante.
“Con Emilio tenemos muchas propuestas que estamos revisando con su representante, con la intención de que sume minutos afuera del país, que es lo más probable que suceda”, afirmó el presidente verdolaga.