De tal palo, tal camiseta: la historia de padres e hijos en Atlético Nacional

El reciente debut del portero Kevin Cataño con Atlético Nacional no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que también volvió a poner sobre la mesa una particular tradición en el club antioqueño: la de padres e hijos que han vestido la misma camiseta a lo largo de la historia.
Cataño sigue los pasos de su padre, el exdefensor Edgar Cataño, y se suma a una lista selecta de familias que han tenido presencia en el ‘Verdolaga’. Un fenómeno que, aunque llamativo, también ha demostrado ser un desafío para las nuevas generaciones, muchas veces obligadas a cargar con el peso de un legado difícil de igualar.