De tal palo, tal camiseta: la historia de padres e hijos en Atlético Nacional

El reciente debut del portero Kevin Cataño con Atlético Nacional no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que también volvió a poner sobre la mesa una particular tradición en el club antioqueño: la de padres e hijos que han vestido la misma camiseta a lo largo de la historia. Cataño sigue los pasos de su padre, el exdefensor Edgar Cataño, y se suma a una lista selecta de familias que han tenido presencia en el ‘Verdolaga’. Un fenómeno que, aunque llamativo, también ha demostrado ser un desafío para las nuevas generaciones, muchas veces obligadas a cargar con el peso de un legado difícil de igualar.

El caso de los Cataño no es aislado. En Atlético Nacional ya se han presentado varias historias similares, en las que el apellido vuelve a aparecer en la nómina años después, pero con resultados distintos. Figuras históricas como John Jairo Tréllez, Víctor Aristizábal y Juan Pablo Ángel dejaron una huella profunda en el club. Sin embargo, sus hijos —Santiago, Emilio y Tomás, respectivamente— no lograron replicar el mismo impacto deportivo, evidenciando lo complejo que puede resultar heredar un apellido de peso en el fútbol profesional. Padres e hijos en la historia verdolaga De acuerdo con registros recopilados por el investigador Javier Danilo Correa Ospina, son varias las duplas familiares que han pasado por el equipo verde: Julio “Chonto” Gaviría y Julio Édgar “Chonto Jr.” Sergio “Bocha” Santín y Sergio Damián Hernando “Canino” Caicedo y Jhon Mario José “Chepe” Castañeda y David Nixon Perea y Andrés Felipe Francisco “Miyuca” Mosquera y Miller Luis Carlos Perea y Luis Alberto John Jairo Tréllez y Santiago Juan Pablo Ángel y Tomás Víctor Aristizábal y Emilio Edgar Cataño y Kevin

Esta lista evidencia que el fenómeno no responde a casos aislados, sino a una constante dentro de la historia del club, donde la tradición familiar ha tenido un lugar especial.