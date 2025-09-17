“Listo, papito, si es ya, es ya”: ¿Un guiño de Leonel a Nacional? Así va la novela del técnico verde

El nombre de Leonel Álvarez es como un eco que nunca se apaga en la memoria colectiva de la hinchada de Atlético Nacional. Cada vez que el puesto de entrenador verdolaga queda libre, la voz popular lo postula como candidato natural. Sin embargo, los caminos del ídolo y el club de su vida nunca han vuelto a cruzarse desde su etapa como jugador, y esta vez no parece que vaya a ser diferente.
El martes en la noche, el entrenador antioqueño encendió las redes al publicar un estado en el que decía: “Listo, papito, si es ya, es ya!”. La frase, como era de esperarse, despertó un torbellino de especulaciones entre los hinchas que imaginaron conversaciones secretas con la dirigencia verdolaga. Pero la realidad era mucho más sencilla: Leonel se refería al compromiso de su equipo, Atlético Bucaramanga, frente al América de Cali, un duelo que terminó en empate y dejó a los “Leopardos” como líderes de la Liga BetPlay 2.
