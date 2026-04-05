¿Qué novedades tendrá Atlético Nacional para ponerse al día frente a Jaguares por Liga?

Atlético Nacional se pone al día en el calendario de la Liga BetPlay 1 este lunes (8:10 p.m.) de Pascua cuando reciba a Jaguares de Córdoba en el Atanasio, en juego que estaba aplazado de la segunda fecha.
A pesar de la tranquilidad que genera ser el líder del campeonato con 31 puntos después de 14 encuentros (rendimiento del 73.8 %) y estar clasificado con anticipación para las semifinales, seguramente el técnico Diego Arias echará mano de sus mejores hombres para tratar de ofrecer un buen espectáculo y acallar las voces de un sector de la afición a la que no le bastan los resultados y sigue reclamando un mejor juego del “Rey de Copas” colombiano.