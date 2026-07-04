Dónde comer en Sabaneta: dos restaurantes para probar los sabores de México e Italia

Somos lo que comemos, se dice con verdad. Se repite con exageración. Las recetas y los ingredientes que educaron nuestro gusto responden a una larga interacción con el ambiente, la historia y la geografía.
De ahí que parte de la identidad de los colectivos humanos se exprese en sus gastronomías. Por eso, el conocimiento de otros sabores y cocinas abre las puertas para atisbar la complejidad del mundo.
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Uno de los efectos del asentamiento de extranjeros en el Valle de Aburrá es que la vivencia gastronómica de los antioqueños se ampliará, al incluir sabores y platos que no hacen parte de su tradición.
En Sabaneta hay dos restaurantes –una taquería y uno dedicado a la cocina italiana– que respetan las formas de sus países y las adaptan al contexto local.