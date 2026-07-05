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hace 46 minutos
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Entre el rap y el reguetón: así suenan The Colombians

hace 46 minutos
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Esta dupla de productores paisas ha trabajado con destacados raperos como Crudo Means Raw, Mañas y Oblivion’s Mighty Trash, entre otros....

Daniel Rivera Marín
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Editor General

Sara Kapkin
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