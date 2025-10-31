Ellos son los pelados que revolucionan el fútbol de Atlético Nacional

Hay noches que, sin ser finales ni partidos de gran cartel, terminan marcando un punto de inflexión en la historia de un club. Para Atlético Nacional, el duelo frente a Llaneros tuvo ese aire de renovación. En el césped no solo se vio un equipo competitivo, sino una camada de jóvenes que dejó la sensación de que el futuro del Verde está en buenas manos. Los juveniles demostraron carácter y pertenencia, dos virtudes indispensables para vestir la camiseta más pesada del país. Royer Caicedo, por ejemplo, impuso respeto desde el fondo con su porte, juego aéreo y velocidad en los cierres, complementándose de manera perfecta con Simón García, un defensor tiempista, sereno y elegante.

Uno de los grandes puntos de interés fue Andrés Salazar. El lateral, tan criticado, mostró una versión distinta: más concentrado, maduro y decidido a convertir las dudas en aplausos. Su despliegue por la banda, su entrega en cada pelota dividida y su deseo de reivindicarse ante la afición lo hicieron destacar.

A su lado, Cristian Uribe continúa consolidándose como un jugador de enorme valor táctico. Su polifuncionalidad —capaz de rendir tanto como lateral como en la zaga central— le ha dado al cuerpo técnico una pieza muy versátil. Uribe representa esa nueva generación que combina técnica, disciplina y adaptación: cualidades indispensables en el fútbol moderno. Pero en este equipo hay un nombre que empieza a resonar con fuerza y que parece destinado a cosas grandes: Juan Manuel Rengifo. El volante, dueño de un talento natural, tiene una lectura de juego privilegiada. Sus pases filtran defensas, su visión anticipa las jugadas, y su capacidad para ocupar los espacios más vulnerables del rival lo convierte en un mediocampista distinto. A eso se le suma un excelente remate y, por supuesto, gol. Su tanto de mediatijera frente a Llaneros fue una joya. Detrás del rendimiento de estos muchachos hay una figura clave: Diego Arias. El entrenador, que los conoce desde la categoría sub-20, ha sabido guiarlos con inteligencia y confianza. Ellos lo miran como un maestro que los entiende y que les da libertad para desplegar su fútbol. Arias no solo los dirige; los potencia. Bajo su mando, el grupo ha crecido en autoestima, comprensión táctica y madurez competitiva. Aunque Gandolfi ya les había dado minutos, con Arias estos jóvenes se sienten libres, respaldados y con la ilusión de consolidarse en el primer equipo.

Y lo mejor es que la lista no termina allí. Detrás de los titulares frente a Llaneros hay una cantera rica: Luis Marquínez, arquero de grandes reflejos; Luis Miguel Landázuri, volante con proyección ofensiva; Elkin Rivero, mediocampista de buen pie; Juan José Arias y Juan José Rosa, entre otros. Todos forman parte de un proyecto que apunta a consolidar el patrimonio del club.